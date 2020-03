PS5: la presentazione ha già una sua parodia italiana

L’altro ieri Mark Cerny è “salito sul palco” per presentare per la prima volta PS5. La nuova console di casa Sony ancora non ha un “volto” e non è stato possibile vedere in azione qualche gioco; il reveal, inoltre, era pensato per la GDC 2020 e si è quindi rivelato una lunga sequenza di spiegazioni tecniche. In poche parole, il largo pubblico è rimasto deluso sopratutto perché sulla carta, al primo impatto, PS5 sembra essere nettamente più debole di Xbox Series X: la maggior parte delle persone guarda infatti solo ai TFLOPS.

Situazioni di questo tipo, però, attivano sempre la creatività dei fan e, infatti, in tempi abbastanza rapidi è nata una piccola parodia italiana della presentazione di PS5. Come potete vedere dal video qui sotto, l’intera ora durante la quale Mark Cerny ha parlato è stata ridotta a una singola parola: SSD. In effetti, la macchina da gioco giapponese sembra puntare veramente molto su questo elemento: farà una grande differenza? Lo potremo sapere solo quando le console saranno sul mercato e vedremo i primi giochi in azione.

Ovviamente lo scopo della parodia è puramente goliardico e l’autore stesso afferma, pur comprendendo che si trattava di una presentazione tecnica pensata per sviluppatori, non poteva esimersi dal “prendere in giro” Sony e PS5 (pubblico finto in primo piano compreso). Al di là del video in sé e per sé, quanto realizzato ci fa capire ancora una volta che, probabilmente, la società giapponese non ha scelto esattamente la strategia più ottimale per indicare tali informazioni.

La verità è che ancora non sappiamo tutto su PS5: non abbiamo idea di quali possano essere le funzioni software uniche della console, ad esempio. Microsoft ha invece già dato tante informazioni su Xbox Series X e su tutte le sue principali caratteristiche. Purtroppo per ora possiamo solo aspettare e attendere di vedere in azione le due macchine da gioco per poter capire esattamente quanto grande è il passo in avanti delle console di nuova generazione.