PS5: prezzo e data di uscita, l’annuncio arriva oggi?

Dopo l’evento The Future of Gaming trasmesso il mese scorso, Sony ci aveva garantito che molti dei dettagli riguardo a PlayStation 5 sarebbero stati svelati nel corso dei prossimi mesi. In effetti, molte delle informazioni sulla console next gen Sony sono ancora incerte come per esempio la data di lancio e il prezzo di PS5. A quanto pare, secondo un recentissimo rumor l’annuncio di queste fondamentali nuove informazioni sulla console stanno per essere finalmente rilasciate entro la fine della giornata di oggi.

È tornato sulla questione Roberto Serranò, colui che già in passato si era espresso su un possibile reveal di data di lancio e prezzo sia di PS5 che di Xbox Series X molto ravvicinato nelle tempistiche. L’analista, in questo caso sembra essere certo che alle ore 21:30 di questa sera riceveremo non solo la data di uscita specifica di PlayStation 5, ma sapremo anche a che prezzo saranno vendute le due versioni della console e verranno aperti i pre-ordini.

PS5 price, Release Date, and pre-orders should go live on Monday at 9:30pm .Lets see if this analyst is telling the truth. Save those pennies people Letz Go Champz!! @geronimo_73 pic.twitter.com/jlweRt7yII — Marlon Gaming Nation (@GamesAndWario) July 12, 2020

C’è da dire che precedentemente, lo stesso Roberto Serranò era già riuscito a prevedere la seconda data dell’evento dedicato ai giochi di PS5. Al momento non sappiamo con certezza se queste cruciali informazioni sulla console di prossima generazione Sony arriveranno stasera, ma vedendo le precedenti dichiarazioni quasi profetiche dell’analista in questione, potrebbe essere consigliato tenersi pronti ad eventuali annunci per le 21:30.

Non ci resta quindi che attendere pazientemente e capire se Sony questa sera svelerà per davvero la data di lancio di PS5 comprendendo ovviamente anche il prezzo delle due versioni di console e aprendo le prenotazioni. Cosa ne pensate di questi rumor su PlayStation 5? Credere che sarà stasera il giorno X per conoscere le ultime informazioni su PS5?