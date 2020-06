PS5, prezzo dei due modelli: Digital Foundry ha calcolato la differenza

Come tutti ben sappiamo, PS5 arriverà sugli scaffali dei negozi verso la fine del 2020 in due modelli. La differenza tra i due è unicamente nella presenza/mancanza del lettore ottico, oltre che nel design. PlayStation 5 Digital Edition sarà disponibile al D1 insieme alla “sorella”: molti non hanno apprezzato questa versione, visto che l’acquisto di giochi su disco è ancora molto comune. La curiosità permane, in ogni caso, in quanto i fan vorrebbero capire se il prezzo dei due modelli sarà molto diverso. Sony non si è ancora espressa, ma Digital Foundry ha calcolato la differenza.

La testata ha analizzato le informazioni a disposizione ed è arrivata alla conclusione che il modello senza lettore ottico (PS5 Digital Edition) costerà probabilmente circa 50 dollari di meno. In che modo è stato fatto questo calcolo? Prima di tutto, la mancanza del lettore Blu-Ray UHD comporta un risparmio di circa 20 dollari.

Digital Foundry, però, sottolinea un altro fattore molto importante: con tale modello di PS5 si è costretti ad acquistare i giochi tramite il PlayStation Store. Sony Interactive Entertainment, quindi, guadagnerebbe molto di più dalla vendita dei giochi e, per questo motivo, potrebbe abbassare un po’ di più il prezzo del modello digitale.

Ovviamente si tratta di supposizioni, non di informazioni ufficiali ottenute direttamente da Sony Interactive Entertainment. Inoltre, la differenza di prezzo dei due modelli di PS5 non ci dice in valore assoluto quanto costeranno. Come bene sappiamo, arrivare o addirittura superare i 600 euro/dollari potrebbe essere un grande rischio: i primi anni di PS3 sono ancora freschi nella memoria di noi giocatori. Al tempo stesso, è chiaro che le due console sono macchine da gioco costose da produrre.

Speriamo di ricevere presto una conferma ufficiale da parte di Sony.