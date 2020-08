PS5: prezzo svelato da un noto sito, è credibile?

Sony Interactive Entertainment ha quest’oggi annunciato il prossimo State of Play: l’evento sarà dedicato perlopiù a giochi PS4 e PS VR e, pur proponendo qualche aggiornamento su giochi PS5 già annunciati, non includerà il prezzo e la data di uscita della nuova console. Quando potremo scoprirli? Per ora non ne abbiamo idea, ma spunta in rete un nuovo leak che “anticipa” il prezzo di PS5.

Come segnalato da TheSixthAxis, infatti, il negozio francese Carrefour ha rilasciato per poco la pagina del preorder di PlayStation 5 e di tutti i relativi accessori ufficiali. Il prezzo di PS5 e degli accessori, secondo Carrefour, è:

PlayStation 5 Standard: 499.00 euro

PlayStation 5 Digital Edition: 399.00 euro

Cuffie Pulse 3D: 49.90 euro

Postazione di Ricarica per due controller DualSense: 49.90 euro

Controller DualSense: 49.90 euro

Camera HD di PlayStation 5: 49.90 euro

Telecomando Multimedia per PS5: 49.90 euro

Come potete vedere, tutti gli accessori sono posizionati a 49.90 euro: questo dettaglio, in particolare, ci fa pensare che si tratti solo dell’ennesimo placeholder, trapelato per errore. Il DualSense è un’evoluzione del DualShock 4 e include ancora più componenti: considerando che il controller di PS4 costa 75 euro, pare improbabile che il gamepad di PS5 ben di meno. Anche le cuffie Pulse 3D probabilmente costeranno di più: di certo, più di un telecomando. Lo stesso si può dire della Camera HD.

I prezzi dei due modelli di PS5, invece, potrebbero essere (quasi) corretti: 499 euro è la cifra più gettonata dagli analisti di tutto il mondo. A stupire sono i 399 euro della versione digitale: molti si aspettano una differenza di prezzo pari a 50 euro, non 100.

Per ora, in ogni caso, si tratta solo di un rumor senza conferme o smentite. Non ci resta altro da fare se non attendere le informazioni ufficiali.