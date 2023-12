PS5 Pro, ecco le possibili specifiche. Speriamo che non sia una fregatura come PS4 Pro

Non è ancora iniziato il 2024, ma già iniziano i rumor dedicati a PS5 Pro, la macchina mid gen di Sony che dovrebbe spingere i giochi a risoluzioni e framerate più elevati (magari con un ray tracing nettamente migliore).

Sul noto forum di ResetEra è stato diffuso un leak dedicato alle presunte specifiche tecniche della nuova macchina da gioco, andiamole a vedere insieme.

Il nuovo SOC si chiamerebbe "Viola", fabbricato su TSMC N4P e il suo die avrebbe una capacità di 28 WGP (56 CU). La CPU non cambierebbe di architettura, rimanendo sempre zen2 con frequenze dinamiche che possono arrivare anche a un picco di 4,4 GHz. La cache sarà divisa con 64 KB L1 per core, 512 KB L2 per core e 8 MB L3 condivisi, garantendo prestazioni straordinarie.

Per quanto riguarda la GPU si parla di un passaggio a RDNA3 con importanti miglioramenti per quanto riguarda il ray tracing (attualmente molto limitato su console). In termini di specifiche, si parla di 3584 shader, 224 TMU e 96 ROP, con 16 GB di GDDR6 a 18 Gbps su un bus di memoria da 256 bit, garantendo una larghezza di banda di 576 GB/s. Con un obiettivo di frequenza di 2,0 GHz, la console mira a prestazioni di picco dual-issue di 28,67 TFLOP, sottolineando un aumento significativo rispetto alle iterazioni precedenti.

Ci sarebbe poi l'introduzione della NPU XDNA2, che promette di alzare ulteriormente l'asticella, focalizzandosi sulla tecnica proprietaria di upscaling temporale di Sony. L'obiettivo? Un 4K upscalato che superi i 30FPS.

Infine abbiamo poi l'idea su cui si baserà PS5 Pro, vale a dire "Trinity", il culmine di tre tecnologie fondamentali:

Ray tracing

Archiviazione ottimizzata

Upscaling

Se le voci circolanti in rete saranno confermate, l'annuncio della PlayStation 5 Pro potrebbe avvenire per settembre 2024 e il noto insider Tom Henderson ha spiegato che questo mese i dev kit dovrebbero essere stati consegnati agli sviluppatori, di conseguenza aspettiamoci conferme o smentite su queste specifiche.

Espresso ciò, chiediamoci però se queste mid gen servano veramente. PS4 Pro non fu un miglioramento tale da giustificare l'acquisto della piattaforma, basti pensare che non abbiamo visto un balzo importante tra i titoli PS4 e quelli PS4 Pro. Xbox optò per una piattaforma molto più potente che certamente portò benefici (Gears 5, Forza Motorsport 7, Forza Horizon 4...), ma che comunque anche essa risultava pressoché inutile per chi aveva già acquistato una Xbox One.

Questa volta sarà diverso? Noi ce lo auguriamo.