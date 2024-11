PS5 Pro, siete soddisfatti della console mid-gen di Sony?

PS5 Pro da ormai tre settimane che è arrivata sul mercato. Una console da performance interessanti, venduta però a un prezzo più alto di quanto la gente si potesse aspettare. Nella nostra recensione ne abbiamo parlato mediamente bene, rimanendo un po' delusi dalle performance attuali che certamente non giustificano il prezzo di lancio (ma in futuro, chissà).

Siete soddisfatti di PS5 Pro? Sì, sono soddisfatto (20%) Sì, ma mi aspettavo di meglio (40%) Non totalmente (0%) No, sono insoddisfatto (40%) Vota Scade fra tra 6 giorni Totale voti: 5 Vuoi cambiare la tua risposta?

Molti giochi girano bene, altri girano male, altri ancora sono portentosi (come Gran Turismo 7). In generale molte persone attendono davvero un titolo che possa spingere al massimo questa console mid-gen come successe con The Last of Us Part II su PS4 Pro o Gears 5 su Xbox One X. Magari arriveranno verso la fine della generazione ed è quello che ci auguriamo (magari già con GTA VI).

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Vista la sua uscita sul mercato, abbiamo deciso di dar vita a questo sondaggio, pensato per sentire la vostra opinione su questa macchina. Se l'avete acquistata un commento aggiuntivo sarebbe consigliato, così da spiegarci per bene cosa vi è piaciuto e cosa no, ma il sondaggio è aperto a tutti, anche a coloro che ancora non l'hanno presa (magari proprio perché vogliono attendere e non sono convinti pienamente della piattaforma).

Per il resto vi ricordiamo che PS5 Pro non è una macchina next-gen, ma un upgrade tecnico di PS5, dove le performance migliorano ma ovviamente non vengono stravolte, anche a causa della mancanza di un miglioramento generazione per quanto concerne l'hardware interno. Per vedere effettivi cambiamenti di livello occorrerà attendere, quindi, PS6 (nome provvisorio della next-gen di Sony) che arriverà molto probabilmente intorno al 2028.