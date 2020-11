PS5: Ratchet e Clank uscirà anche su PS4? Risponde Insomniac

Annunciato durante il primo evento digitale dedicato ai giochi di PS5, Ratcher e Clank Rift Apart ha incuriosito i fan dell’acclamata serie di Insomniac Games. Man mano che sono passati i mesi, abbiamo scoperto che il prossimo titolo del Lombax e il suoi fido amico robottino non arriveranno in concomitanza con il lancio di PlayStation 5, bensì il gioco uscirà solamente poco più avanti durante i primi mesi di vita della console next gen Sony.

La domanda che si sono posti molti appassionati è se questo nuovo titolo del brand di Ratchet e Clank sarebbe uscito anche sulla console di attuale generazione Sony, ovvero PS4. Fino ad oggi la risposta a questo quesito era avvolta nel mistero, ma ci ha pensato la stessa Insomniac Games a fare chiarezza sulla situazione dopo che un utente su Twitter ha posto la domanda alla software house americana da poco acquisita da Sony.

It’s a PS5 exclusive — Insomniac Games (@insomniacgames) November 2, 2020

La risposta di Insomniac è precisa e va dritta al punto. Ratchet e Clank Rift Apart sarà un’esclusiva PS5, questo significa che non uscirà anche su PS4. Questo però non significa che tutte le prossime esclusive Sony usciranno solamente sulla console next gen d’ora in avanti. Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Horizon Forbidden West per esempio, sono due titoli già annunciati in arrivo su entrambe le PlayStation.

Come dichiarato da Insomniac in precedenza, Ratchet e Clank Rift Apart uscirà durante la finestra di lancio di PS5. Non ci resta che attendere un prossimo appuntamento comunicativo Sony per conoscere una data più precisa per il titolo Insomniac Games. Cosa ne pensate di questa uscita da parte di Insomniac su ratchet e Clank Rift Apart? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata qua sotto.