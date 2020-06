PS5: smentita la retrocompatibilità con PS2, PS3 e PS4

Ormai ci siamo, giovedì 4 giugno è il giorno tanto atteso per tutti gli appassionati, e non, di PlayStation. Sony ha dichiarato attraverso un breve filmato sul suo canale ufficiale Youtube che in tale giorno verrà presentato un evento riguardante PS5 ed alcuni titoli nuovi non ancora annunciati. La notizia è di certo entusiasmante, ma nonostante tutto questo non sono rallentati i rumor riguardante diverse peculiarità e caratteristiche della prossima console giapponese.

Lo scorso 30 maggio infatti un negozio turco ha riportato una notizia che ha fatto impazzire letteralmente il web affermando una totale retrocompatibilità di PS5 con i giochi PS2, PS3 e PS4. Nonostante la fonte fosse molto attendibile è arrivata in queste ore la smentita da parte di Jeff Grubb, colui che è diventato famoso nell’ultimo periodo per aver condiviso informazioni riguardante PS5, informazioni rivelate successivamente veritiere. Sotto al post pubblicato da Hunter riguardante tale retrocompatibilità, il buon Grubb ha scritto “continua a condividere gif di Sheldon“, dichiarando a suo modo che si tratta di una notizia fake. Qui di seguito potete vedere il botta e risposta su Twitter.

just post more Sheldon gifs, hunter — Jeff Grubb (@JeffGrubb) May 30, 2020

Ora, non sappiamo onestamente a chi credere. Diverso tempo i vertici di Sony hanno dichiarato ufficialmente che PS5 sarebbe retrocompatibile (al lancio) con un centinaio di titoli PS4. Quindi nonostante Grubb abbia scherzato sulla notizia rimane quasi certo che i titoli PS4 potranno essere giocati anche sulla nuova console mentre, purtroppo, quelli PS2 e PS3 no. Difficile da che parte schierarsi, fatto sta che Grubb in queste settimane si è considerato un insider non da poco. Che abbia ragione anche in questo caso? Potremo giudicarlo solo quando ci saranno notizie ufficiali dai vertici della casa nipponica, intanto vi invitiamo a prendere con le pinze tali dichiarazioni.

Cosa ne pensate di questa notizia? Pensate che PS5 possa avere una retrocompatibilità totale con i titoli PS2, PS3 e PS4? oppure no? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Vi invitiamo infine a seguire le nostre pagine per tutte le novità relative alle console di prossima generazione.