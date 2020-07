PS5: retrocompatibilità con PS1, PS2 e PS3, ecco il brevetto

La retrocompatibilità è un tema molto importante per i giocatori di tutto il mondo. Poter transitare la propria libreria videoludica da una generazione a quella successiva è una priorità. Ora, spunta online un brevetto legato a PS5 che suggerisce che una retrocompatibilità con PS1, PS2 e PS3 tramite emulazione via cloud.

La prima persona a condividere l’informazione è l’utente di Twitter Renka_scedule. Il suo tweet è stato tradotto in inglese e riporta le seguenti parole: “Un grande numero di giochi di PS1, PS2 e PS3 e varie generazioni di console possono essere archiviate e usate tramite una libreria da gioco cloud. Questi giochi possono essere eseguiti tramite una macchina virtuale che mima il sistema operativo associato con la console di ogni gioco.”

L’immagine che trovate qui sopra mostra le tre console Sony che vengono emulate su schermi separati. Non è chiaro in che modo si possa ottenere questo risultato o e in qualche modo questo brevetto sia legato a PlayStation Now. Dopotutto, già ora Sony propone molteplici giochi PS1, PS2 e PS3 tramite cloud: se però quanto mostrato dal brevetto permettesse di sfruttare i dischi originali in nostro possesso, eseguendoli tramite una macchina virtuale in cloud, si aprirebbe un nuovo scenario di retrocompatibilità.

Renka_schedule ha rilasciato informazioni anche su un altro brevetto, il quale suggerisce la possibilità di registrare e creare brevi sezioni di gioco condivisibili con gli amici tramite cloud. Sembra qualcosa di molto simile a quanto nominato da altri brevetti di Sony e, sopratutto, allo State Share di Google Stadia, presentato ma ancora non disponibile.

Tutta la generazione PlayStation, dalla prima alla quarta versione

Ovviamente, come sempre, parliamo di brevetti quindi quanto riportato non ha valenza “ufficiale”. Un brevetto spesso non trova alcuna applicazione pratica, quindi è possibile che PS5 non proponga alcuna novità in termini di retrocompatibilità, rispetto a quanto già annunciato. Diteci, però, è qualcosa che vi interessa molto?