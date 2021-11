PS5: sarà un buon Natale grazie alle nuove scorte in arrivo

Tra qualche giorno sarà un anno esatto dal lancio di PlayStation 5, e ad oggi il problema delle poche scorte disponibili non è ancora stato risolto. Nonostante questa problematica non di poco conto, PS5 sta comunque soddisfacendo le aspettative di Sony, con la compagnia che si sta preparando al meglio per immettere sul mercato più scorte possibili per Natale.

La conferma ci arriva dalla redazione del The Sun, grazie alla quale scopriamo che Sony ha già cominciato a spedire molte scorte di PS5 nel Regno Unito per soddisfare l’altra richiesta di console nel periodo natalizio in arrivo.

Sembrerebbe che Sony abbia programmato l’arrivo di nuove scorte non solo nel Regno Unito, ma è molto plausibile che anche nel resto d’Europa siano attesi diversi approvvigionamenti di PS5 nel prossimo futuro.

Ci aspettiamo che da qui a Natale la situazione scorte di PS5 possa trovare un buon equilibrio, nella speranza che la console di nuova generazione Sony possa diventare reperibile in modo più facile e capillare anche per l’anno prossimo.