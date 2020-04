PS5: insider “rivela” quando sarà annunciato Silent Hill

L’abbandono della serie Silent Hill da parte di Konami ha rappresentato un duro colpo per i fan del genere horror. Ai tempi dell’uscita del primo capitolo (1999), il gioco fu inondato di recensioni positive da parte della stampa internazionale e successivamente divenne un grande successo commerciale tale da essere considerato una vera e propria pietra miliare del genere. Al centro da molto tempo di numerosi rumor, quest’oggi siamo qui per parlarvi di alcune voci che vedrebbero il ritorno di Silent Hill su PS5.

Il presunto progetto in questione potrebbe essere sviluppato da uno dei Sony Japan Studios in collaborazione con Masahairo Ito e il mangaka Suehiro Maruo, conosciuto per il suo grandioso talento nel creare opere dall’atmosfera inquietante. Il rumor in questione arriva proprio da un insider, il quale negli ultimi tempi avrebbe confermato la presenza di un progetto che potrebbe essere una sorta di reboot della serie horror.

Per chi non lo sapesse, la discussione è nata inizialmente sul forum Resetera e nelle ultime giornate si è prolungata con ulteriori dettagli rilasciati dall’insider. “C’è troppa calma qui, ma non durerà a lungo” ha scritto l’insider sul forum, affermando così che molto probabilmente a breve potrebbero arrivare nuove preziose informazioni sul presunto progetto avviato da Konami per la sua serie survival horror.

Inoltre, ulteriori rumor trapelati in queste ore fanno pensare che il ritorno di Silent Hill potrebbe essere annunciato nel corso del mese di maggio, periodo in cui dovrebbe esserci la presentazione di PS5. Questo particolare è stato dedotto dalla risposta dell’insider ad alcuni utenti del forum, il quale ha scritto “MAYbe” ovvero può darsi ma con un evidente riferimento al prossimo mese in arrivo. Se tutto ciò fosse davvero reale, a breve potremmo assistere a un evento ufficiale organizzato da Sony per la sua prossima console next-gen con tanto di annuncio del progetto legato a Silent Hill.