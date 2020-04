PS5: sistema operativo più leggero di PS4, sarà una console potente e veloce per un insider

Nonostante siano già state annunciate diverse specifiche tecniche di PS5, si continua a parlare di come l’architettura tecnica della console next gen di Sony verrà tradotta in termini ludici. sui videogiochi. Sono stati già molti gli addetti ai lavori che si sono espressi sulla prossima PlayStation, ma di recente un noto insider ha voluto portare la discussione su altri lidi parlando del sistema operativo di PlayStation 5.

Stando alle ultime parole di Tidux pubblicate sul proprio profilo Twitter, l’insider ha voluto condividere alcuni suggerimenti. Secondo quanto ci dice, PS5 avrà un sistema operativo molto leggero rispetto a quello di PlayStation 4, e ciò permetterà alla console di prossima generazione di poter riservare una maggiore potenza e velocità di calcolo per riprodurre i videogiochi e le altre funzionalità della console.

PS5 OS reservation is actually smaller than PS4. This is due to 2 IO coprocessors and on chip ram.

— Tidux (@Tidux) April 21, 2020