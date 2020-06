PS5: tutti i nuovi dettagli sul sito ufficiale aggiornato

Dopo mesi e anni di attesa, finalmente abbiamo una console, una next-gen con cui dar sfogo alla nostra fantasia e ai nostri desideri, nonché alcune informazioni iniziali che ci permettono di realizzare sempre di più un profilo tangibile della prossima PS5. Sul sito ufficiale di PlayStation, infatti, potrete trovare tutte le informazioni utili per cominciare a conoscere la prossima console che presto alloggerà nei salotti di milioni di videogiocatori. Sony aggiorna continuamente il suo sito, quindi, invitiamo i lettori a consultarlo regolarmente. Qui, sono riportate tutte le informazioni mostrate durante l’evento di presentazione di PS5 dell’11 giugno 2020 – nonché il filmato integrale di quest’ultimo, intitolato: “The Future of Gaming”.

“In arrivo alla fine del 2020” si legge subito. “Play Has No Limits” si può continuare. Così ha inizio un elenco concentrato ma facilmente scorrevole, che riporta tutte le caratteristiche della prossima PS5. A tutti gli effetti, risulta un bolide, promettendoci un caricamento molto rapido. Sarà dotata anche di un’ottima unità SSD e di CPU e di GPU ad altissima velocità. Dopo aver elencato le caratteristiche hardware, il sito riporta i videogiochi della prossima generazione, sottolineandoci il concetto che in futuro si potrà videogiocare “Alla velocità della luce” e che ci divertiremo anche personalizzando i sistemi della console.

Secondo quanto trasmesso da Sony, sarà possibile fruire dei giochi in modi finora impensabili, caratterizzati da una grafica incredibile e dal realismo senza precedenti, grazie anche alla nota tecnologia Ray tracing – in grado di riprodurre raggi di luce simulati singolarmente, creando ombre e riflessi realistici. L’esperienza di gioco sarà ottimale avvalendosi di TV 4K e potremo videogiocare fino a 120 fps con output a 120 Hz su tali display. Ma la PS5 supporterà anche l’8K con risoluzione 4320p. Si menziona anche la tecnologia HDR, in grado di offrire un’alta gamma di colori incredibilmente intensa e realistica.

Più avanti, si riporta anche una lista completa di tutti i giochi presentati, dandoci l’idea di un catalogo corposo già dal lancio, tra cui Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran TurismoTM 7 e molti altri. Sarà possibile giocarli avvalendoci delle incredibili possibilità conferite dall’audio 3D, grazie al quale anche i paesaggi da esplorare diverranno sonori e più realistici, conferendoci la possibilità di sentire il suono provenire da ogni direzione. “Scatena i tuoi sensi” ci suggerisce Sony e questo sarà possibile non soltanto dal punto di vista visivo e uditivo, ma anche tattile, grazie al nuovo DualSence. Quest’ultimo sarà dotato di feedback aptico e di grilletti adattivi con diversi livelli di resistenza dinamica. Entrambi ci trasmetteranno pienamente gli effetti e l’impatto delle nostre azioni di gioco. Tutto ciò ha scatenato la tua curiosità? Fai un salto anche tu e dai un’occhiata al sito PlayStation.