PS5: il sito ufficiale include nuovi dettagli, reveal a breve?

Sono giorni carichi di rumor per il mondo PlayStation. Questa sera ci sarà modo di vedere ancora una volta, tramite uno State of Play, The Last of Us 2, l’attesissimo gioco di Naughty Dog. Molti, però, sono più interessati a quanto Sony ha da rivelare su PS5: la console di prossima generazione è infatti ancora un mistero, sopratutto dal punto di vista del design. Ora, però, sembra che qualcosa si stia muovendo: il sito ufficiale è stato aggiornato e include nuovi dettagli.

Tramite ResetEra, infatti, è stata segnalata la presenza di nuove righe di testo all’interno del sito ufficiale. Possiamo leggere infatti “Sii testimone della potenza di una CPU, GPU e SSD con un I/O Integrato che riscrive le regole di quanto le console PlayStation possono fare. Meravigliati dell’incredibile grafica e sperimenta le nuove caratteristiche di PS5. Scopri un’esperienza di gioco più profonda con un supporto al feedback aptico, ai grilletti adattivi e alla tecnologia Audio 3D”.

Come potete leggere, quanto riportato non è nulla di nuovo: sono informazioni già note, ma il fatto che siano state aggiunte al sito fa pensare che Sony si stia preparando a una presentazione ufficiale di PS5. Più interessante, invece, un dettaglio scoperto da un altro utente di ResetEra, secondo cui una porzione del sito dedicato a PS5, dalle dimensioni di 1264×1072, è bloccata e non è possibile visualizzarla: che si tratti della sezione nella quale sarà inclusa l’immagine del design della console?

Per ora si tratta solo di una supposizione: di certo gli appassionati non vedono l’ora di vedere la console e scoprire se c’è ancora qualche altro dettaglio interessante che deve essere rivelato. I rumor puntano tutto all’inizio di giugno per una presentazione ufficiale: speriamo che Sony dia conferme al più presto.