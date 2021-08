PS5: Sony boccia i DualSense di McDonald, e non perchè sono brutti

Da quando Sony ha ufficializzato le due nuove colorazioni del nuovo controller DualSense, gli appassionati si sono subito sbizzarriti nell’ideare delle versioni alternative del rivoluzionario pad di PS5. A questi fan si è aggregata anche McDonald’s Australia, che ha svelato durante la propria Stream Week una propria versione del DualSense di PlayStation 5 a dir poco particolare e che ha fin da subito messo in difficoltà, in senso negativo, gli appassionati della console Sony.

Secondo quanto riferito da Press Start, McDonald’s Australia ha creato 50 di questi controller PS5 in edizione limitata per celebrare il suo 50° anniversario. Per vincerne uno, i giocatori devono sintonizzarsi su una delle sette dirette durante la settimana. L’utente di Twitter Mattias Wahl ha condiviso l’immagine del DualSense su Twitter, e da li possiamo vedere che presenta la classica colorazione rossa, bianca e gialla di McDonald’s ed è completo di hamburger e patatine fritte.

Poco dopo l’inizio della Stream Week, però, è stato dichiarato che la serie di dirette non sarebbe iniziata nel giorno pattuito, e il DualSense in versione McDonald’s non avrebbe fatto parte della celebrazione. “Sony PlayStation non ha autorizzato l’uso del suo controller in materiali promozionali relativi all’evento Stream Week proposto, e ci scusiamo per gli eventuali disagi causati. La settimana dello streaming di McDonald’s è stata posticipata e i controller Sony PlayStation non saranno inclusi nei festeggiamenti”.

There is a McDonalds-sponsored PS5 controller and it is the absolute worst. pic.twitter.com/jKpdpaq5Xi — Mattias Wahl (@Eruannster) July 30, 2021

Questo è quanto stato dichiarato direttamente da McDonald’s Australia in un recente comunicato. Sebbene in molti hanno lasciato intendere di non aver apprezzato il design del DualSense proposto dalla catena di fast food, sembra che Sony non abbia dato il via a tale iniziativa non tanto per la bruttezza del pad, ma semplicemente perchè non era stata interpellata prima della realizzazione di questa iniziativa.