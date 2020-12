PS5: Sony crede ancora nelle generazioni? Jim Ryan elogia il cross-gen

Sony crede ancora nelle generazioni? Mesi fa, durante il periodo di annunci della line-up, Jim Ryan, Presidente di SIE e capo della divisione PlayStation, aveva espresso la sua opinione riguardo PS5 e il futuro del gaming su console, dichiarando di credere ancora nelle generazioni. Aaron Greenberg di Xbox, tenuto conto di tali considerazioni, replicò a modo suo dichiarando quanto segue:

“Xbox crede nelle generazioni. Generazioni di giochi che possono essere giocati sull’ultimo hardware uscito sfruttando i vantaggi delle innovazioni next-gen. Questo offre più scelta, varietà e valore di qualsiasi altra console abbia mai fatto. Tutti i nostri giochi sviluppati dai nostri studi verranno lanciati sul Game Pass al day one e potrete avere tutti questi upgrade gratuitamente”, ha concluso lasciando intendere un largo supporto anche alla old-gen, considerando next-gen non le console, ma i giochi.

Jim Ryan, dopo circa sei mesi, pare che abbia cambiato idea a riguardo. In un’intervista per EDGE ha infatti espresso un cambio di rotta e lo si può dedurre dalle sue parole: “Riteniamo di avere una responsabilità nei confronti dell’ampia community PS4 e un’opportunità di continuare a realizzare fantastici giochi per PS4 finché sarà necessario. Penso che sia la cosa giusta da fare, è la cosa razionale da fare, e penso che vedrete un supporto con PS4 come non si è visto con PS3. Ma detto questo, col passare del tempo, ci sarà sempre più enfasi su PS5 perché essa sarà la piattaforma di sviluppo principale“, ha concluso.

Sembrerebbe, viste le ultime dichiarazioni, che Sony non creda più nelle generazioni, con un grande elogio al cross-gen reputato dallo stesso Ryan come ‘… la cosa giusta da fare e razionale‘. Chi non è riuscito ad acquistare una PlayStation 5, può quindi tranquillamente sperare in un ottimo supporto anche su PS4. D’altronde, sappiamo che Horizon Forbidden West sarà un titolo cross-gen. Sarebbe lecito aspettarsi anche un supporto cross-gen per il nuovo God of War? La domanda la lasciamo a voi come punto di discussione nei commenti!