PS5: Sony rinnova il marchio Gran Turismo, un nuovo annuncio in arrivo?

Come sicuramente saprete, nel corso di questi ultimi mesi abbiamo spesso parlato della Next-Gen, con Microsoft e Sony che dovranno darsi la guerra con le rispettive Xbox Series X e PlayStation 5, due console estremamente attese dai fan che però, al momento, si portano dietro ancora parecchie domande, in particolare per ciò che concerne l’home console della società nipponica. Sony aveva infatti recentemente annunciato un evento a tema PS5 che avrebbe dovuto finalmente far luce sulle novità attese in casa Sony, il quale però non è mai arrivato.

Con il sopraggiungere delle proteste che in questi giorni stanno devastando gli USA, Sony ha infatti deciso di posticipare il tutto a data da destinarsi, un cambio di piani improvviso che ha spaccato violentemente il pubblico, tra chi ha apprezzato la scelta e chi, al contrario, l’ha ritenuta sostanzialmente inutile. Nel mentre che attendiamo nuove informazioni a riguardo, però, sono andati moltiplicandosi a dismisura i rumor su quel che avremmo dovuto vedere in occasione della presentazione di PS5, una valanga di voci di corridoio tra le quali figura anche Gran Turismo.

Secondo quanto scoperto da alcuni utenti, che hanno poi condiviso vari link e documenti direttamente su Gematsu, Sony avrebbe infatti nuovamente depositato le registrazione dei marchi sul franchise di Gran Turismo e sul team che ha sempre lavorato al brand – ovvero Polyphony Digital – proprio il 4 giugno, ovvero il giorno in cui la società giapponese avrebbe dovuto tenere il suo evento a tema PS5, una coincidenza a dir poco fortuita e che ha portato molti a pensare che l’occasione sarebbe stata sfruttata proprio per presentare un nuovo capitolo dell’IP.

Dopotutto, quello di Gran Turismo non solo è uno dei marchi più importanti di casa Sony, ma è anche uno dei più richiesti dai fan, i quali hanno sentito la mancanza del brand su PlayStation 4 nonostante la parentesi di Gran Turismo Sport. Quello che il pubblico vuole è insomma un nuovo capitolo a tutto tondo, quel Gran Turismo 7 di cui per il momento non si è ancora mai sentito parlare. Ovviamente, Sony non ha rilasciato dichiarazioni a riguardo, quindi vi consigliamo di prendere il tutto come un mero rumor, in attesa d’informazioni che probabilmente arriveranno solo quando Sony terrà la sua tanto attesa presentazione.