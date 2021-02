PS5: Sony ha in mente di rivoluzionare le boss fight con l’IA?

La next gen di Sony è tra di noi ormai da un paio di mesi, e anche se non tutti i giocatori sono riusciti a mettere le mani su una PS5, c’è una grande fetta di appassionati che è già riuscita ad entrare nella nona generazione PlayStation. Aspettando di conoscere le prossime grandi esclusive dei PS Studios, un nuovo brevetto di Sony sembra lanciarci verso il futuro che ci attende nelle nuove esperienze su PlayStation 5.

Questo brevetto, riportato dalla redazione di SegmentNext, andrà a lavorare su uno degli aspetti presenti nella stra grande maggioranza delle esperienze ludiche: le boss fight. Il brevetto è intitolato “Uso dell’apprendimento automatico per aumentare o diminuire il livello di difficoltà dell’avversario”, ed è apparso per la prima volta la scorsa settimana. L’idea alla base prevede che l’intelligenza artificiale sia in grado di analizzare i dati di un giocatore mentre combatte contro avversari specifici per identificarne i metodi di successo utilizzati per sconfiggerlo, e quindi alterare la difficoltà del combattimento in base ai risultati.

Per quanto riguarda una boss fight, per esempio, l’IA potrebbe lasciare vita semplice al giocatore se quest’ultimo non si dimostra perfettamente pratico in quella situazione specifica di gioco. C’è anche la possibilità che la sessa IA si ritrovi ad agire di conseguenza alle azioni di un giocatore più scaltro, con i boss che potenzialmente andrebbero ad imparare ad aggirare un particolare attacco o una serie di attacchi del giocatore.

Il brevetto in questione, in breve, permetterebbe di trovarsi difronte a titoli dalla difficoltà scalabile a seconda delle capacità del giocatore che vi si cimenti. Una svolta molto interessante e che allo stesso tempo andrebbe a rivoluzionare molte boss fight oppure la stessa concezione di scelta della difficoltà ad ogni nuova partita. Cosa ne pensate di questo nuovo brevetto Sony? Lo vedreste bene applicato alle prossime uscite in arrivo su PS5?