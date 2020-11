PS5: Sony non includerà il cavo HDMI 2.1 nella confezione?

Con piccoli assaggi stiamo gustando il mondo legato a PS5, i primi unboxing e i primi contatti con la console face to face. Dopo tanta attesa, poter ammirare la console di nuova generazione al di là delle immagini pubblicitarie è sempre molto emozionante, ma nell’eccitazione l’occhio è sempre vigile, al punto da notare la possibilità che nella confezione di PS5 manchi proprio il cavo HDMI 2.1, supportato dalle console next-gen, in grado di consentire la visualizzazione in 4K e 120 Hz sui pannelli adatti. Perché ometterlo, possiamo davvero farne a meno?

Ci è stato sempre detto che il cavo HDMI 2.1 supportato dalle console next-gen ci consentirà di ottenere il massimo da queste ultime. Eppure, da un video pubblicato da Digital Foundry, il cavo mostrato indica la dicitura High Speed tipica dei cavi HDMI 2.0 e non Ultra High Speed dei 2.1. A tal proposito, ricordiamo che Christopher Mullins, product manager di Sony Digital & Home Cinema, ha dichiarato che a dir suo gli schermi attuali non necessitano di un HDMI 2.1 per farci godere al massimo i giochi su PS5 e che sebbene quest’ultima e Xbox Series X siano in grado di supportare 4K/120Hz o 8K/60Hz, non molti giochi supporteranno queste caratteristiche dal lancio. Ecco perché ritiene che queste funzionalità diventeranno sicuramente maggiormente utili in una fase più avanzata del ciclo di vita di PS5. Ma ciò giustificherebbe davvero tale possibilità?

Stando a Christopher Mullins, bisognerebbe lavorare prima sull’innovazione del mercato televisivo – pensando anche che il sistema operativo Android molto diffuso e adoperato non è nemmeno ottimizzato per i televisori. Sicuramente, acquistare un televisore con una porta HDMI 2.1 è l’acquisto più intelligente da fare nel lungo termine. Tutto questo però potrebbe creare un po’ di confusione per l’utenza, considerando che nella confezione di PS5 è chiaramente scritto che la console potrà supporterà il 4K/120Hz o 8K/60Hz, ma nella confezione mancherebbe proprio il cavo che lo supporti.

A questo punto però una domanda sorge spontanea: perché la confezione di Xbox Series X lo include e PS5 no? Fateci sapere cosa ne pensate nel box dedicato ai commenti. Ricordiamo ai lettori che PS5 uscirà il 19 novembre in Italia. In attesa dell’uscita ufficiale della console next-gen di casa Sony, noi di Game Division vi invitiamo alla visione del nostro personale unboxing di PS5.