PS5: Sony visita uno storico team di sviluppo legato a PlayStation, nuovo gioco in arrivo?

PS5 potrebbe accogliere un nuovo gioco da parte di uno storico team legato al mondo PlayStation: ecco tutti i dettagli in merito!

La lotta alle esclusive, nel corso dell’attuale generazione, è stata nettamente vinta da Sony PlayStation. Microsoft ha però dimostrato di voler investire sempre di più in tal senso e ha infatti acquisito numerosi team di sviluppo di qualità, oltre a fondarne uno nuovo (The Iniziative). Sony può già contare su tanti team rodati ma, secondo quanto dichiarato recentemente, è pronta ad aumentare il proprio portfolio in vista di PS5. Alle volte, però, basta una giusta collaborazione con un team esperto per ottenere un discreto vantaggio e, secondo le ultime voci di corridoio, pare che stia accadendo proprio questo.

Shihei Yoshida, presidente di SIE Worldwide Studios, ha fatto visita a Housemarque, creatore di Resogun, Dead Nation e Alienation (tra i molti). Secondo il tweet di Yoshida, si è trattato solo di una visita di cortesia, ma il popolo dell’internet non può credere che sia così, sopratutto dopo che Sony XDev Europe ha condiviso il suo messaggio, come potete vedere qui sotto.

https://twitter.com/SonyXDevEurope/status/1131522632053088259?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1131522632053088259&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.everyeye.it%2Fnotizie%2Fshuhei-yoshida-visita-housemarque-sviluppo-nuovo-gioco-ps5-379387.html

Viene più che naturale pensare che qualcosa bolle in pentola. Attualmente, Housemarque è al lavoro su un battle royale chiamato Stormdivers. Il team di sviluppo è famoso per i propri frenetici sparatutto arcade: opere di altissima qualità, incensate dalla critica e da uno zoccolo duro di fan, ma ormai fuori tempo massimo; il grosso del pubblico moderno non è interessato a questo tipo di titoli e Housemarque ha deciso di abbandonarli in favore di qualcosa di più popolare. Purtroppo, gli sviluppatori ritengono che non riusciranno comunque a ottenere il successo sperato con il battle royale, secondo quanto dichiarato da loro stessi circa un mese fa.

L’ipotesi di una collaborazione con Sony per un titolo tripla AAA destinato a PS5, quindi, pare sempre più probabile. Ovviamente, per ora non c’è nulla di confermato a riguardo, quindi prendete con le pinze queste speculazioni. Forse, nel giro di qualche mese, potrebbe arrivare un annuncio per un nuovo gioco per PS5. Diteci, che gioco vorreste fosse sviluppato da Housemarque?