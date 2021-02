PS5, Sony starebbe per chiudere uno studio interno

Non era una notizia che ci aspettavamo, vero? Dopo molti giorni di brutte notizie per molti videogiocatori, come la cancellazione di Anthem Next e l’abbandono di Amazon Luna da parte del suo attuale CEO, sembra che le brutte notizie non finiscano qui. Secondo un contatto di Videogameschronicle , Sony starebbe per chiudere Japan Studio, che ha collaborato anche per Demon’s Souls, PS5. I talentuosi ragazzi dietro Ape Escape, Gravity Rush e Knack dovranno quindi trovare una nuova casa, ma sembra che in molti non abbiano avuto il rinnovo del contratto, mentre altri siano stati spostati all’interno di altri team.

Ovviamente le informazioni che si hanno al momento, non sono tantissime e sono anche molto fumose. Cerchiamo quindi di capire da dove possa venire questa voce e perché sta accadendo questo. Sembra infatti che con l’arrivo della nuova ammiraglia PS5, Sony voglia portare molto più controllo all’interno del suolo americano, ma ancora non si capisce bene cosa vogliano fare dello studio in se. Molte persone che lavoravano all’interno di Japan Studio hanno però annunciato la loro partenza e tra queste troviamo anche il producer di Bloodborne, Masaaki Yamagiwa.

Secondo quanto riportato dalla fonte di VGC, sembra che gli studi non siano più abbastanza profittevoli per Sony, neanche con l’arrivo di PS5 e quindi si è pensato molto probabilmente ad un ridimensionamento dell’intera piramide aziendale. Un’altra fonte invece conferma, quello che abbiamo teorizzato in precedenza, dicendo che fa tutto parte del piano di Sony per spostare il potere verso i nuovi quartier generali in america.

VGC: Sony is winding down original game development at Japan Studio (Ape Escape, Gravity Rush & more) According to VGC sources this is because Japan Studio hasn't been profitable enough in recent years https://t.co/vQrtaioThj pic.twitter.com/Swz6KTuBBY — Nibel (@Nibellion) February 25, 2021

Ovviamente queste sono soltanto voci e sicuramente l’ultima parola resta a Sony Playstation. In questi giorni sicuramente la notizia girerà, ma aspettiamo di avere notizie certe da parte dei diretti interessati per capire in cosa consiste tutta questa movimentazione di persone all’interno di Japan Studio. Fateci sapere cosa ne pensate della notizia, e soprattutto…ve lo aspettavate?