PS5: per Capcom l’SSD sarà fondamentale, ma Bandai ha dei dubbi

A parlare di PS5 sono due figure molto importanti per quanto riguarda lo sviluppo di videogame. Riportato dalla rivista giapponese Famitsu

In un’intervista pubblicata sulla rivista giapponese Famitsu sono riportate le impressioni e le aspettative su PS5 di due persone importanti nel mondo dello sviluppo dei videogiochi. Stiamo parlando del responsabile della divisione di sviluppo di Capcom, Jun Takeuchi, e il direttore di Bandai Namco, Katsuhiro Harada. Entrambi hanno espresso la loro opinione sulla console next-gen di casa Sony.

L’intervista è divisa in due parti. Nella prima troviamo Takeuchi il quale ha lavorato per franchise famosi come Resident Evil e Devil May Cry: gli è stato domandato cosa ne pensasse della PS5 e se potesse migliorare i giochi action. Takeuchi ha risposto che, stando alle attuali informazioni, la console di nuova generazione ha un enorme potenziale e grazie all’elevata velocità di archiviazione è possibile trarre vantaggio. Sarà più facile mettere in mostra le capacità e le tecnologie di Capcom, regalando esperienze più realistiche anche con l’uso della realtà virtuale. Takeuchi, da semplice giocatore, vorrebbe avere PS5 ambienti più spaziosi e un gameplay senza interruzioni.

Nella seconda parte dell’intervista Harada afferma invece di essere un PC Gamer e che la memoria cache e lo storage a stato solido gli ricordano i vecchi Arcade Board. La lettura e scrittura dei dati su un SSD può superare le prestazioni di elaborazione del precedente hardware, ma è importante avere un Middleware in grado di comprimere e distribuire i dati in modo ottimale. Harada non vede l’ora di vedere come è stato implementato il tutto da Sony. Parlando invece di GPU, Harada vuole concentrarsi maggiormente sull’efficienza e arricchire l’esperienza al fine di fornire un’immersione totale per il giocatore.

Vi ricordiamo che su PS5 sarà possibile giocare online con i possessori di PlayStation 4. Se volete farvi un’idea su quello che la nuova generazione ha in serbo per tutti noi, vi invitiamo a dare una lettura alla notizia relativa al rendering grafico presentato da EA.

E voi cosa vi aspettata dalla PS5? Cosa pensate possa presentare Capcom al lancio della nuova console?