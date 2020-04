PS5: gli inviti degli amici pre-caricheranno i giochi in pochi secondi, secondo un insider

Col passare del tempo stiamo venendo a conoscenza di numerosi dettagli relativi alla prossima console next-gen di casa Sony. Nelle ultime ore, un noto insider ha rivelato alcune informazioni specifiche su come avverranno gli inviti ai party su PS5. Quest’ultime sono state rese note da Tidux, famoso insider vicino alla compagnia giapponese e molto impegnato negli ultimi tempi nel carpire informazioni inerenti alle nuove funzionalità della futura macchina da gioco di Sony.

Secondo quanto dichiarato da Tidux tramite il suo account Twitter, quando riceveremo un invito da parte di un amico alla sua partita in corso, sul nostro schermo apparirà magicamente una piccola finestra che mostrerà in tempo reale una sorta di diretta su ciò che sta vedendo il nostro amico sul suo schermo.

If you choose to accept the invite your previous session will be suspended. Will list some facts down below. — Tidux (@Tidux) April 19, 2020

In questo preciso istante, la console sarà in grado di avviare il gioco in background al fine di permetterci di accettare l’invito all’incirca in 5 secondi, disponendo almeno di una connessione di 15 o 20 MB e considerando una partita su un gioco multiplayer. Se precedentemente abbiamo avviato un gioco sulla nostra console invece, questo sarà messo in stand-by e non chiuso definitivamente, permettendoci così di riprenderlo in un secondo momento o magari una volta terminata la partita con il nostro amico.

Sempre secondo quanto dichiarato da Tidux, il sistema che gestisce gli inviti potrà essere attivato o disabilitato in base alle nostre preferenze. Ricordiamo però che nel caso di una disattivazione l’invito dovrà essere accettato manualmente. Inoltre, l’insider ha fornito altri dettagli relativi al pop-up che sarà personalizzabile direttamente dagli sviluppatori, i quali potranno decidere se far apparire la diretta in tempo reale o probabilmente una semplice immagine di copertina del loro gioco.

Infine, vi ricordiamo che questo nuovo metodo di gestione degli inviti è stato possibile realizzarlo grazie all’utilizzo dell’SSD presente all’interno di PS5, il quale consentirà finalmente di passare da un gioco all’altro in brevi istanti.