PS5: “l’SSD farà una grande differnza per gli sviluppatori” stando al co-creatore di Halo

Sono passati diverse settimane da quando abbiamo avuto la possibilità di scoprire una parte del lato tecnico di PS5. Passando i giorni sono già stati in molti gli addetti ai lavori che hanno voluto discutere dell’architettura che avrà la prossima console di casa Sony, ma di recente Marcus Lehto, il co-creatore della saga di Halo, ha voluto dire la propria riguardo a un compenente specifico di PlayStation 5: L’SSD.

Letho, che è stato l’art director di Bungie e che ha collaborato alla creazione del primo storico Halo, è stato recentemente intervistato dalla redazione di VGC e ha voluto affermare che la tecnologia SSD è qualcosa di cui è fortemente entusiasta. “Farà un’enorme differenza per gli sviluppatori. L’SSD aprirà le porte alla creazione di contenuti più ampi e che potranno essere inseriti in modo più fluido nelle esprienze. I giocatori non dovranno più aspettare per lunghe schermate di caricamento e gli sviluppatori non dovranno nascondere i caricamenti dietro a filmati e cose del genere.”

Nel suo discorso sull’architettura di PS5 trasmesso il mese scorso, Mark Cerny aveva affermato che l’SSD ha dato agli sviluppatori la libertà di progettare mondi senza più sottostare a delle regole riguardanti i caricamenti delle mappe, o dover mascherare il tutto tramite diversi accorgimenti. Letho ha affermato che quel tipo di sviluppo lo conosce molto bene, per questo crede fortemente che grazie all’SSD la next gen sarà capace di proporre titoli più fluidi nell’esplorazione e mondi di gioco ancora più vivi e reali che mai.

C’è ancora molto da scoprire riguardo alle console di prossima generazione, e stando un recentissimo rumor sembra che il mese di maggio sia il momento in cui vedere ancora più nel dattaglio sia PS5 che Xbox Series X. Cosa ne pensate delle recenti dichiarazioni del co-creatore di Halo nei confronti dell’SSD di PlayStation 5?