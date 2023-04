Siete ancora alla ricerca di una PlayStation 5 e state aspettando il momento giusto per acquistarla? Ebbene, oggi è l’occasione perfetta, dato che la versione con lettore disco della console next-gen di Sony è in sconto a soli 499,00€ su eBay!

Considerando i prezzi folli a cui è stata venduta la PlayStation 5 negli ultimi mesi, trovarla a meno di 500,00€ rappresenta un vero e proprio affare. L’offerta è, infatti, andata subito di tendenza su eBay, e dato che le scorte sono limitate vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non rischiare l’esaurimento.

La promozione di eBay è particolarmente allettante perché si tratta della versione con il lettore disco, il che rappresenta un doppio vantaggio. In primo luogo, potrete acquistare tutti i nuovi titoli in uscita in versione fisica che, diciamolo, ha sempre il suo fascino; inoltre, avrete la possibilità di utilizzare tutti i videogiochi di PS4 nella nuova console, sfruttandone la retrocompatibilità.

Vi ricordiamo che la PS5 vanta di componenti hardware quali CPU, GPU e SSD molto potenti e pensati appositamente per garantire prestazioni senza precedenti su console. Potrete, infatti, ammirare le opere di nuova generazione in 4K, rese ancor più realistiche grazie alla tecnologia di Ray Tracing, che migliora ombre e riflessi in modo da aumentare la profondità delle immagini. Infine, nella confezione, ovviamente, troverete anche il magnifico DualSense, che rappresenta senza dubbio il controller più performante attualmente in commercio.

Ciò detto, non possiamo che consigliarvi l’acquisto della PS5 Standard Edition, rimandandovi alla pagina eBay dedicata all’offerta. Vi invitiamo ancora una volta ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire a breve!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!