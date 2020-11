PS5: supporto al controller PS4? community lo chiede a gran voce

PS5 è già stata rilasciata in diversi Stati nel mondo. Il vecchio continente dovrà invece aspettare ancora un po’ di giorni in quanto l’uscita è fissata al 19 novembre. Abbiamo potuto vedere attraverso vari approfondimenti sul sito le caratteristiche della console e del magnifico DualSense. Nonostante la presentazione e la richiesta da parte della community di effettuare dei feedback relativi, sembrerebbe che il precedente controller, il DualShock di PS4, non è supportato dai giochi PS5.

Con il nuovo hardware disponibile da poco sul mercato è stato implementato il gioco remoto, si è rivelato così possibile aggirare (almeno in modo parziale) questa particolare limitazione. Perché sta facendo notizia tutto questo? Il passaggio da una console ad un’altra porta con sé cambiamenti drastici, specialmente se guardiamo al nuovo controller. Sono molti gli utenti con disabilità che con PS4 hanno combattuto e investito nella creazione di versioni custom del controller. La decisione da parte di Sony di non poter garantire il supporto del DualShock per i titoli PS5 ha reso obsolete ed inutilizzabili queste versioni. Troviamo ad esempio Laura Kate Dale, che in un post pubblicato sul suo profilo Twitter ha condiviso il suo disappunto a riguardo.

This is right now the biggest thing about the PS5 from an accessibility perspective that really bothers me.

The only reason you can't use a disability focused PS4 controller to control PS5 games is money.

This is needlessly shutting some disabled players out of PS5.

— Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) November 10, 2020