PS5: un gioco italiano è talmente bello da vedere che viene scambiato per vero

Il primo gioco per PS5 ad aggiudicarsi l’etichetta di foto realista è sviluppato in Italia. Nelle ultime settimane, infatti, è circolata in rete una clip che mostra come Ride 4, sviluppato da Milestone, abbia tratto in inganno tantissime persone, scambiando una semplice sessione di gioco come un filmato proveniente dalla vita reale.

Ma davvero Ride 4 è il gioco più fotorealistico di sempre per PS5? GamesRadar ne ha parlato con l’executive producer Michele Caletti. In realtà il titolo non ha fatto questa resa stupefacente su console, almeno nel gameplay puro. La clip è stata infatti prodotta sfruttando alcuni piccoli espedienti, che mettono comunque in mostra l’ottimo lavoro svolto dal team di sviluppo milanese, autore di racing game di svariato genere tra cui il recente Hot Wheels Unleashed. “Abbiamo sviluppato questo gioco e l’abbiamo giocato per diversi mesi, quindi sapevamo che tipo di qualità avesse, ma è sempre affascinante quando le persone riescono a scoprirlo senza saperne nulla”, le prime parole di Caletti.

Per creare una clip così fotorealistica, il gameplay è stato registrato sì su PS5, ma elaborato successivamente. Gli effetti atmosferici, come la pioggia e l’ambiente realistico, uniti alla telecamera in prima persona (visuale presente solamente nella modalità Replay di Ride 4) hanno fatto tutto il resto. “Rimuovi un solo ingrediente dalla ricetta e semplicemente non funzionerebbe”, le parole di Caletti dichiarate ai colleghi britannici nel corso di un intervento che è servito a spiegare la situazione in cui si è ritrovato protagonista il loro gioco.

Una piccola nota di colore? Grazie a questa clip tratta da PS5, le vendite di Ride 4 sono schizzate alle stelle. “Abbiamo avuto un aumento significativo delle vendite”. Il gioco, pur essendo sicuramente ben conosciuto tra gli appassionati delle due ruote, ha probabilmente convinto anche chi invece non ha mai posto troppa attenzione al mondo dei racing.