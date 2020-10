PS5: una famosa esclusiva sta per tornare? Indizi da Sony

Il 2020 di Sony è un anno decisamente intenso, sia per la mole dei titolo rilasciati su PlayStation 4 ma soprattutto per gli annunci che ci proiettano verso la nuova generazione con PS5. Oltre ai titoli che accompagneranno il lancio della nuova console Sony, la compagnia giapponese ci ha già parlato di alcune esclusive che sono in lavorazione presso i propri team interni: Horizon Forbidden West e il nuovo God of War conosciuto per il momento con il sottotitolo Ragnarock su tutti.

Stando a quanto è stato scovato in rete di recente però, sembra che tra la fila delle nuove esclusive in uscita su PS5 possa esserci spazio anche per il ritorno di un grande brand nato in epoca PlayStation 2. Parliamo di The Geataway, il titolo sviluppato dal team londinese conosciuto ai tempi come Soho Studio. Ora, da quanto viene dichiarato da Gematsu su Twitter, sembra che Sony sia al lavoro su un nuovo motore grafico che si chiama “Soho Engine“.

Sony Interactive Entertainment has trademarked "Soho Engine" in Europe https://t.co/h7BZFHXUbY pic.twitter.com/Dy3BRHUoQs — Gematsu (@gematsucom) October 23, 2020

Al momento non ne sappiamo di più, a parte che il nome di questo nuovo engine sembrerebbe essere stato depositato in Europa da Sony stessa. La possibilità di un ritorno della serie di The Getaway su Ps5 quindi, al momento è da prendere con le dovute attenzioni; ma è innegabile che il segnale sembra dirigerci proprio verso questa direzione. Oltre al primo amatissimo capitolo, la serie di The Getaway si è espansa prima con un sequel chiamato Black Monday e poi con un spin off su PSP chiamato Gangs of London.

Chissà quindi che in futuro possa aggiungersi a questo brand anche un nuovo quarto episodio. Di certo i giocatori PS2 saranno molto entusiasti nel poter assistere al ritorno di The Getaway. Cosa ne pensate di questa possibilità? Come vedreste il ritorno di The Getaway su PlayStation 5?