PS5: upgrade giochi PS4, le esclusive sono già pronte in segreto?

Che Sony si stia preparando per supportare al meglio il lancio di PS5 è ormai assodato ma, come è stato ricordato anche dalla stessa compagnia giapponese più volte, ciò non significa che PlayStation 4 smetta improvvisamente di attirare le attenzioni di Sony. Stando ad una scoperta fatta da un utente di Resetera però, sembra che alcune delle esclusive uscite su PS4 stiano improvvisamente ricevendo nuovi curiosi aggiornamenti.

Lo ha fato notare l’utente conosciuto su Resetera con il nickname di “Lant_War” il quale si è accorto che alcune esclusive Sony su PlayStation 4 hanno ricevuto da poco un nuovo aggiornamento, dopo che i vari sviluppatori non tornavano su quei titoli da mesi, se non addirittura anni. Tra queste esclusive, vengono citati giochi del calibro di: God of War, God of War 3 Remastered, Astro Bot Rescue Mission, PlayStation VR World, Everybody’s Golf VR, Blood & Truth e Marvel’s Spider-Man.

Al momento non sappiamo a che scopo queste esclusive siano state aggiornate dopo così tanto tempo, anche se le poche informazioni all’interno dell’update log segnalano una ripulita di questi giochi ai vari bug. Ciò che però sembra più probabile, è che Sony stia cominciando ad apportare nuova patch sulle proprie esclusive per prepararle all’arrivo su PS5. Ovviamente manca ancora una conferma ufficiale, ma come ben sappiamo la nuova console Sony sarà retrocompatibile con il 99% dei titoli usciti su PlayStation 4.

Non ci resta che attendere nuove comunicazioni direttamente dalla compagnia giapponese. Nel frattempo, proprio ieri è stata mostrata per la prima volta l’interfaccia utente di PlayStation 5. Cosa ne pensate di questi nuovi aggiornamenti improvvisi per alcune delle esclusive PS4? Credete anche voi che siano dovuti all’arrivo dei suddetti giochi su PS5, o c’è qualcos’altro sotto? Diteci la vostra.