PS5: realizzato un video concept per la “console perfetta”

PS5 è ancora lontana, ma questo non ci impedisce di immaginare come sarà. Mediamarkt-Saturn ha realizzato un video concept per la console perfetta.

PlayStation 5 è ancora lontana e fino al prossimo anno non potremo scoprire nuove informazioni, come Sony Interactive Entertainment ha già spiegato. Per ora non abbiamo idea di come sarà a livello visivo, e non siamo a conoscenza di tutte le caratteristiche del controller (anche se qualcosa ci è già stato detto). Tutto ciò non ha impedito a Mediamarkt-Saturn (nota in Italia come Mediaworld) di realizzare un video concept di PS5, immaginandola come una “console perfetta”.

È importante quindi sottolineare che non si tratta di un render basato su informazioni ufficiali: semplicemente si ispira ai desideri di Mediamarkt. Nel filmato possiamo vedere sia la console che il controller, così come la catena tedesca l’ha immaginata.

Il video ci illustra una serie di caratteristiche molto interessanti e che ammettiamo vorremmo vedere introdotte, come la ricarica wireless per il nuovo Dualshock, il controller di PS5. Viene inoltre mostrato un display LED al posto del touchpad del Dualshock 4: si tratta di un elemento molto chiacchierato nel corso dei mesi, ma si tratta solo di un rumor senza alcun fondamento.

PS5 avrà probabilmente un aspetto molto diverso rispetto a quello mostrato in video: per ora, però, non abbiamo nessuna informazione in merito, quindi l’ipotesi di Mediamarkt vale tanto quanto quella di tutti gli altri. Sappiamo perlomeno che il dev kit apparso in rete tempo fa è reale. La versione commerciale delle console, però, è sempre molto diversa dal dev kit, quindi non possiamo fare ipotesi di alcun tipo. Diteci, voi cosa ne pensate di quanto mostrato nel video? Credete che la catena abbiamo indovinato qualche funzione o anche solo l’aspetto? Voi come la immaginate?