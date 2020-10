PS5: ecco tutti i nuovi video gameplay in anteprima

Quest’oggi, 4 ottobre 2020, sono stati rilasciati molteplici video di anteprima dedicati a PS5 e a vari giochi che saranno disponibili sulla console. Parliamo di Astro’s Playroom, Godfall, Devil May Cry 5 e Balan Wonderland. I filmati rilasciati sono in lingua giapponese, ma sono perlopiù dedicati al gameplay dei suddetti giochi, quindi possiamo goderceli anche senza comprendere quanto viene detto dagli YouTuber. In questo nostro articolo vogliamo radunare quei filmati, in modo chiaro, per permettervi di vedere quelli che vi interessano.

Tutti i video di anteprima di PS5

Ecco quali sono i video, quanto durano e quali giochi mostrano.

花江夏樹

Che giochi vengono mostrati? – Astro’s Playroom (Demo), Godfall e Balan Wonderland

Quanto dura la presentazione? – 24 minuti e 14 secondi

ポッキー

Che giochi vengono mostrati? – Astro’s Playroom (Demo) e Godfall

Quanto dura la presentazione? – 11 minuti e 18 secondi

赤髪のとものゲーム実況チャンネル!!

Che giochi vengono mostrati? – Astro’s Playroom (Demo)

Quanto dura la presentazione? – 11 minuti e 52 secondi

SANNINSHOW

Che giochi vengono mostrati? – Astro’s Playroom (Demo), Godfall, Devil May Cry 5 Definitive Edition e Balan Wonderland

Quanto dura la presentazione? – 35 minuti e 14 secondi

鈴原るる【にじさんじ所属】

Che giochi vengono mostrati? – Astro’s Playroom (Demo), Godfall, Devil May Cry 5 Definitive Edition

Quanto dura la presentazione? – 13 minuti e 57 secondi

牛沢

Che giochi vengono mostrati? – Astro’s Playroom (Demo)

Quanto dura la presentazione? – 24 minuti e 18 secondi

SeikinTV

Che giochi vengono mostrati? – Astro’s Playroom (Demo)

Quanto dura la presentazione? – 11 minuti e 50 secondi

黛 灰 / Kai Mayuzumi【にじさんじ】

Che giochi vengono mostrati? – Astro’s Playroom (Demo), Godfall e Balan Wonderland

Quanto dura la presentazione? – 19 minuti e 10 secondi

HikakinGames

Che giochi vengono mostrati? – Astro’s Playroom (Demo), Godfall, Devil May Cry 5 Definitive Edition e Balan Wonderland

Quanto dura la presentazione? – 31 minuti e 23 secondi

兄者弟者

Che giochi vengono mostrati? – Astro’s Playroom (Demo)

Quanto dura la presentazione? – 23 minuti e 23 secondi

茶々茶(chachacha)

Che giochi vengono mostrati? – Astro’s Playroom (Demo), Godfall

Quanto dura la presentazione? – 17 minuti e 29 secondi

ぐっちの部屋(ミラクルぐっち)

Che giochi vengono mostrati? – Astro’s Playroom (Demo)

Quanto dura la presentazione? – 13 minuti e 44 secondi