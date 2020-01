PS5: il recente video leak è falso, il creatore svela come l’ha realizzato

Negli ultimi tempi, e particolarmente in questo primo mese del 2020, i fan PlayStation sono alla smaniosa ricerca di nuove informazioni legate a PlayStation 5. Sony continua a mantenere il massimo riserbo e tutto quello sul quale possiamo contare è un insieme di rumor e presunti leak, come quello che avrebbe mostrato la schermata di avvio di PS5. Ora, però, è arrivata la conferma che si tratta di un fake: a svelarlo è il creatore stesso del video, che spiega esattamente qual è stato il procedimento seguito.

Come potete vedere qui sotto, il creatore, tale Oby 1 su YouTube, ha usato Blender per creare praticamente ogni aspetto di questo falso. Il creatore ha anche realizzato una versione falsa di PS5 da mettere nell’angolo del video, per rendere il tutto più credibile. Ha chiesto poi a qualcuno di realizzare un effetto sonoro dedicato, simile a quello di PS4 ma abbastanza diverso da poter essere quello di PS5.

Molti potrebbero ora essere infastiditi: siamo al punto di prima e non abbiamo alcuna idea di quale possa essere l’aspetto di PS5. Al tempo stesso, bisogna ammettere che si è trattato di un lavoro veramente ben fatto ed è impressionante che delle persone si impegnino tanto solo per fare uno scherzo.

Ad essere sorprendente è anche la facilità con la quale questa creazione è circolata in rete raggiungendo ogni angolo del mondo. Il creatore ha spiegato di aver condiviso il video unicamente su 9gag (e già questo era un indizio della natura goliardica dell’opera): dopo di che, il filmato si è spostato su ogni piattaforma, diventando uno dei più visti.

L’unica nostra speranza, ora, è che almeno i rumor legati all’evento di febbraio dedicato a PS5 siano reali: i precedenti ci sono tutti, ma sopratutto ad esserci è la voglia dei fan di scoprire qualche nuova informazione.