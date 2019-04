PS5 e Xbox Scarlett segneranno la fine delle console

PS5 e Xbox Scarlett saranno il canto del cigno delle console tradizionali: questa è l'opinione di Cristiano Amon, che vede nel cloud streaming il futuro.

Per anni, gli analisti e gli insider dell’industria hanno predetto la fine delle console videoludiche così come le conosciamo. Chiaramente, le previsioni non sono state corrette, ma ora, grazie a un notevole miglioramento delle tecnologie per il cloud streaming, un futuro senza console pare sempre più possibile. Secondo Cristiano Amon, presidente di Qualcomm, la nascita del game streaming significa che PS5 e Xbox Scarlett saranno le ultime console mai prodotte.

“Non c’è dubbio, dal nostro punto di vista, che il cloud è la nuova console”. Ha affermato Amon. “Inizierete a giocare con ogni dispositivo, su ogni schermo. Quello sarà il futuro del gaming.” La tecnologia alla quale fa riferimento Amon è chiaramente Google Stadia: ammesso di avere a disposizione una connessione sufficientemente potente, sarà possibile giocare a titoli di alta qualità grafica con un frame rate perfetto, su qualsiasi device.

Non è un segreto che tutte le compagnie stanno lavorando sui propri servizi cloud-based. Sony ha da tempo reso disponibile PlayStation Now (da poco anche in Italia) e Microsoft è al lavoro su Project xCloud. Nessuno dei due servizi, secondo le parole delle compagnie, vuole sostituire le console, ma sul lungo periodo è quello che accadrà, secondo Amon.

La voce fuori dal coro, però, potrebbe essere Nintendo: da tempo la casa di Kyoto ha deciso di non giocare sullo stesso terreno dei propri concorrenti e ha dimostrato che device come il 3DS e Nintendo Switch (per quanto in misura minore) sono richiesti e apprezzati dal pubblico. Chissà, forse tra vari anni avremo abbonamenti a vari servizi di game streaming, ma nel momento nel quale vorremo ricordare i “vecchi tempi” ci basterà prendere in mano l’ultima console Nintendo rilasciata, inserendo una cartuccia e iniziando a giocare offline. Voi cosa ne pensate? Credete che sia questo il futuro che ci attende tra una decina di anni o poco più, dopo PS5 e Xbox Scarlett?