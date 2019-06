PS5 e Xbox Scarlett convinceranno fin dal D1, secondo Bethesda

PS5 e Xbox Scarlett paiono vicine e lontane al tempo stesso; secondo Bethesda, in ogni caso, quando usciranno sapranno convincere il pubblico.

Con l’avvicinarsi della prossima generazione di console, i grandi sviluppatori iniziano a mettere in cantiere i primi progetti per PS5 e Xbox Scarlett. Uno dei publisher più attivi in questo senso pare essere Bethesda, il quale ha già svelato di essere al lavoro su Starfield e The Elder Scrolls 6, i quali per certo non usciranno su PS4 e Xbox One. La società, quindi, è probabilmente già a conoscenza di vari dettagli sulle nuove piattaforme.

A questo riguardo si è infatti espresso Todd Howard, director di Bethesda Game Studios. Howard, durante un’intervista di IGN USA, non ha potuto esprimersi in modo approfondito su PS5 e Xbox Scarlett, a causa dei vari accordi di non divulgazione firmati, ma ha comunque potuto dire qualcosa: “Stanno facendo le cose nel modo giusto. Sono convinto che nessuno dei due avrà una falsa partenza, come è accaduto in passato.”

Ha poi aggiunto altro, affermando: “Penso che tutti abbiano imparato la lezione, in modo positivo o in modo negativo. Sono veramente attenti alle necessità della propria audience e degli sviluppatori. Penso che per me sarà fantastico lavorare con queste piattaforme. Non solo per le console in sé e per sé, ma anche per il modello economico.”

Gli è poi stato chiesto, in particolar modo, di parlare di PS5, riguardano alla quale si conoscono già alcuni dettagli ufficiali. Howard non ha voluto, nuovamente, andare troppo nel dettaglio per non rischiare di dire qualcosa di “proibito”, ma ha affermato che la console “aiuterà enormemente il tipo di giochi che noi realizziamo.”

Non si tratta di informazioni particolarmente forti, ma per certo la curiosità è tanta e queste parole non fanno altro che spingerci a desiderare nuovi dettagli su PS5 e Xbox Scarlett. Diteci, Howard vi ha incuriosito con questi suoi tease, oppure per ora siete soddisfatti delle attuali console?