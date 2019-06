PS5 e Xbox Scarlett saranno un passo in avanti secondo Ubisoft

PS5 e Xbox Scarlett sono delle macchine da gioco molto interessanti dal punto di vista di Ubisoft: ecco le dichiarazioni ufficiali.

L’eccitazione per la next-gen riesce a colpire un po’ tutti, a partire dai fa dei videogame e della tecnologia in generale, fino ad arrivare agli addetti del settore. Recentemente, Alain Corre, Executive Director di Ubisoft del territorio EMEA, ha infatti espresso il proprio entusiasmo per PS5 e Xbox Scarlett, le console di nuova generazione che dovrebbero arrivare nelle nostre case verso la fine del 2020, presumibilmente.

Possiamo leggere direttamente le sue parole, in traduzione: “Gli sviluppatori puntano sempre a sorprendere, a innovare: la tecnologia ci permette di raggiungere territori inesplorati e portare qualcosa di fresco. Come con Watch Dogs, ad esempio. Grazie alla IA che stanno padroneggiando ora sono in grado di realizzare un nuovo tipo di gameplay. Se i produttori di tutto il mondo potranno proseguire con l’innovazione e spingere i limiti della tecnologia, allora ci sarà la possibilità di creare giochi migliori e convincere più fan e l’industria stessa a crescere.”

Ha poi aggiunto: “Penso che l’aspetto sociale nei giochi sia qualcosa di sempre più importante. Le nuove tecnologie ci permetteranno di creare nuovi modo per scambiarsi dati. E ci sono molti nuovi elementi che miglioreranno la qualità del gaming. Microsoft ha parlato del loro SSD e del fatto che ridurrà i tempo di caricamento: è qualcosa che apprezziamo particolarmente perché siamo anche noi dei giocatori! È molto importante e si tratta di una rivoluzione.”

“Dal lato grafico, sta ancora migliorando poiché vedremo una differenza da 4K a 8K. Ci sono cose che stanno proponendo che le rende macchine molto interessanti per i fan.” Pare quindi che Ubisoft trovi PS5 e Xbox Scarlett della macchine da gioco intriganti e un ottimo modo per fare un passo in avanti a livello tecnologico: diteci, voi cosa ne pensate?