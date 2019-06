PS5 è più potente di Xbox Scarlett, nuovi rumor sulla next-gen

Xbox Scarlett o PS5? Quale delle due console sarà più potente? Secondo un rumor condiviso da un giornalista, la console di Sony vincerà lo scontro.

La lotta per la next-gen è ufficialmente iniziata. Microsoft ha svelato al mondo i primi dettagli su Xbox Scarlett, presentata ora come “Project Scarlett”. Al di là del nome, abbiamo potuto scoprire le specifiche tecniche della console di casa Redmond. Sappiamo infatti che monterà un processore Zen 2, una GPU Navi e un SSD personalizzato, oltre a supportare il ray tracing e la retrocompatibilità. In pratica, una console molto simile a quanto sappiamo di PS5.

Durante la conferenza, però, è stato detto che Xbox Scarlett è 4 volte più potente di Xbox One X: come vi abbiamo riportato nella notizia dedicata, questo vorrebbe dire che i Tflops della next-gen sono ben 24, considerando che l’attuale console di fascia alta di Microsoft può vantare 6 Tflops. Non si tratta di una questione così lineare, ma per ora è tutto quello che ci è stato riferito.

PS5 quindi dovrà vedersela con una macchina potente: secondo un rumor, però, non sarà un problema. Infatti, Andrew Reiner di Game Informer ha affermato che PS5 sarà più potete di Xbox Scarlett secondo delle voci di corridoio. Non ci riporta altri dettagli, purtroppo.

Come detto, si tratta di un rumor e dovremo attendere dettagli ufficiali nel corso dei prossimi mesi. Xbox Scarlett sarà disponibile verso la fine del 2020, e ci aspettiamo che anche PS5 scelga tale periodo per la release; per scoprire nuove informazioni, quindi, abbiamo ancora più di un anno. Diteci, cosa ne pensate di quanto annunciato fino a oggi su Xbox Scarlett e PS5? La next-gen è di vostro interesse, o siete soddisfatti di PS4 e Xbox One?