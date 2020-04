PS5 e Xbox Series X: impossibile fare confronti al momento, per gli sviluppatori di Quantum Error

Uno dei primi titoli annunciati per la prossima generazione di console è Quantum Error, uno sparatutto in prima persona dalle tinte horror e fantascientifiche che è stato molto chiacchierato fin dal suo primo annuncio risalente a qualche settimana fa. Nell’arco degli ultimi giorni, TeamKill Media si è più volte espresso sia riguardo alla propria opera prima, che sulle console next gen PS5 e Xbox Series X e delle loro specifiche tecniche.

In una recente intervista rilasciata alla redazione di Gamingbolt, Dakoda Jones e Micah Jones, due sviluppatori di Quantum Error, sono tornati a parlare di entrambe le console di prossima generazione. Stando ai ragazzi di TeamKill però, è ancora molto presto per fare dei paragoni su PS5 e Xbox Series X. Questo perchè le architetture di entrambe le console mettono in luce due approcci differenti.

Stando ai due sviluppatori di Quantum Error, prima di fare i dovuti confronti tra le due console next gen, sarebbe necessario aspettare di vedere come gireranno i giochi su di esse e, di conseguenza, andare a confrontare le relative performance che si sono verificate su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Al momento però, il team non ha voluto sbilanciarsi troppo, soprattutto per quanto rigarda la piattaforma di Microsoft, dato che Quantum Error è attualmente in sviluppo solamente per PlayStation 4 e PlayStation 5 sul lato console. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni dei ragazzi di TeamKill Media? Anche secondo voi è ancora troppo presto per paragonare le duie console di prossima generazione?