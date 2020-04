PS5 e Xbox Series X: Sony e Microsoft ancora incerte sul rinvio delle console, per Jason Schreier

Se c’è una cosa che ancora non sappiamo di PS5 e Xbox Series X, quella è sicuramente la data di lancio specifica di entrambe le console di prossima generazione. Conosciamo le diverse specifiche tecniche di una e dell’altra piattaforma da gioco, e sappiamo che a grosso modo giungeranno sul mercato durante il prossimo periodo natalizio, questo a meno di un un rinvio che faccia slittare il tutto al 2021.

Nel suo ultimo report pubblicato sul New York Times, Jason Schreier ha provato a fare il punto della situazione, mettendo nero su bianco quelli che sono i suoi pensieri riguardo un possibile rinvio di PS5 e Xbox Series X. Il giornalista/insider fa notare subito che, nonostante un grosso aumento nelle vendite del mercato videoludico, non possiamo dire la stessa cosa per quanto riguarda il reparto di produzione, che al momento si trova in difficoltà.

Più volte nel corso delle ultime settimane, sia Sony che Microsoft hanno voluto sottolineare la volontà di non rinviare le proprie console next gen. Stando a Schreier però, la situazione non è così scontata come sembra ed è possibile che i piani di lancio di PS5 e Xbox Series X possano essere rivisti. Per il giornalista le due compagnie risultano essere ancora incerte sul da farsi e la possibilità di arrivare alle festività natalizie senza PlayStation 5 e Series X non sono così improbabili proprio per i problemi produttivi.

Ovviamente senza un annuncio ufficiale da parte di Sony e Microsoft, la situazione next gen al momento rimane pressochè invariata. Non possiamo fare altro che sperare in un netto miglioramento della situazione globale che per ora rimane ancora delicata e da non sottovalutare. Cosa ne pensate del pensiero di Jason Schreier riguardo al rinvio di PS5 e Xbox Series X?