PS5 e Xbox Series X: un nuovo gioco sarà svelato a breve, ecco data e ora

L’estate videoludica sarà molto diversa quest’anno dopo la cancellazione dell’evento più importante di tutti. Il rinvio da parte dell’E3 ha sicuramente fatto parlare molto di sé, portando inevitabilmente le aziende a cambiare i propri programmi per i reviel ufficiali. Settimana scorsa però è arrivata la notizia che probabilmente tutti aspettavano, un nuovo evento che andrà a sostituire la fiera di Los Angeles interamente in formato digitale chiamato Summer Game Fest. Evento annunciato da Geoff Keighley, il famoso volto nei Game Awards, nel quale verranno mostrati titoli anche per PS5 e Xbox Series X in arrivo, ricordiamolo, a fine di quest’anno.

Settimana scorsa il conduttore ha parlato sul proprio profilo Twitter di una “Fase 1“, pubblicando di conseguenza una foto con varie software house del settore come Bandai Namco, Activision, Bethesda e tante altre ancora. Come ben sapranno un po’ tutti, l’evento inizierà ufficialmente domani 7 maggio con l’inside Xbox, nel quale verranno mostrati nuovi giochi all’opera come il tanto atteso Assassin’s Creed Valhalla. In queste ore dal sito ufficiale del Summer Game Fest, il giornalista canadese ha voluto ribadire che il 12 maggio alle ore 18:00 (orario italiano) verrà annunciato un nuovo gioco.

Purtroppo non si hanno notizie certe su che gioco si tratta men che meno su quale piattaforma. Rimane probabile che si tratti di un titolo in uscita per PS5 e Xbox Series X visto e considerando che ad oggi sono stati annunciati pochi giochi per la prossima generazione. Ovviamente la nostra si tratta di semplice speculazione, non ci resta quindi che aspettare e vedere che cosa verrà mostrato durante l’evento.

Cosa ne pensate di questa notizia? Anche secondo voi si tratta di un gioco in uscita per PS5 e Xbox Series X? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il Summer Game Fest.