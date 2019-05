PS5: grazie alla Zen 2 la console è praticamente un PC, secondo Okomotive

PS5 è una console è un PC? Secondo gli sviluppatori la futura proposta di Sony PlayStation sarà estremamente simile a un PC e questo è solo un bene.

Nel corso della giornata, a un evento a Tokyo (l’IR Day 2019) dedicato a sviluppatori e giornalisti, Sony ha parlato del futuro del lato gaming della società, illustrando la propria visione strategica su PS5, l’importanza della retrocompatibilità e la volontà di ampliare i propri studi first-party. Jim Ryan, CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment, ha inoltre parlato nuovamente di quanto è stato annunciato da Mark Cerny lo scorso mese sulle specifiche tecniche di PS5. Tra i vari dettagli illustrati, troviamo anche la CPU, una AMD con architettura Zen e processo produttivo a 7 nanometri.

La CPU, a detta di molti, è una delle componenti che renderà PS5 molto simile a un PC. Non si tratta di una dichiarazione pensata solo per fomentare gli appassionati di tecnologia, ma si tratta qualcosa di molto gradito dagli sviluppatori, come ad esempio il team di Okomotive (creatore di FAR Lone Sails). Okomotive ha infatti affermato che la nuova piattaforma “avvicinerà le prestazioni delle console a quelle di un PC desktop, il che significa meno ottimizzazione per i porting dei giochi”.

Pare quindi che la next-gen non sia attesa solo da noi giocatori, ma anche e sopratutto dagli addetti ai lavori che si occupano di progetti multipiattaforma che spaziano da PC a console. Titolo nati su PC potrebbero quindi arrivare molto più rapidamente su console, grazie alla somiglianza delle varie macchine da gioco.

Diteci, voi cosa ne pensate del futuro delle console? Credete che sarà sempre una rincorsa all’hardware più prestante, oppure il cloud gaming prenderà piede rapidamente ed eliminerà la necessità di proporre device all’avanguardia? Il focus del prossimo futuro sarà unicamente sui servizi e non più sulle macchine da gioco?