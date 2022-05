Nonostante la carenza di scorte di PS5 e Xbox Series X, Sony e Microsoft già pensano al futuro. Come? Programmando l’arrivo delle loro prossime console, che a oggi ancora non conosciamo. A svelare questa programmazione ci ha pensato AMD, che sono oramai due generazioni che affianca i due colossi nella produzione delle loro piattaforme.

Come riportato da DualShockers, infatti, AMD ha lanciato un’offerta di lavoro volta proprio a coloro che desiderano lavorare nella progettazione di nuovi chip. “Il team dietro i chip destinati a Xbox, PlayStation e gli ultimi RDNA sta attualmente assumendo per la sede di Markham, in Canada, per lavorare alla prossima generazione di SoC (System-on-Chip)”, si legge nell’annuncio pubblicato dal famoso produttore. In breve, con questo annuncio di lavoro, AMD sta ammettendo di essere al lavoro sui chip che saranno destinati alle piattaforme che “sostituiranno”, in futuro, PS5 e Xbox Series X.

Ci troviamo davanti a una situazione non proprio inedita. Per progettare una console, infatti, si comincia davvero molto presto. Sicuramente è però il contesto attuale a rendere tutto ciò decisamente strano. Come dicevamo in apertura, infatti, almeno per ora, è quasi impossibile riuscire a trovare nei negozi PS5 e Xbox Series X. La speranza è che nel corso dei prossimi anni la situazione possa tornare alla normalità e sperare che la prossima generazione sarà acquistabile senza lunghe liste d’attesa e tempi di consegna assurdi.

Se per Sony e Microsoft il futuro sembra essere già deciso, per Nintendo invece non ci sono ancora indicazioni su un eventuale successore di Nintendo Switch. Sappiamo che una nuova console del colosso nipponico sarà disponibile nel corso dei prossimi anni, ma almeno per ora non c’è stata nessuna fuga di notizie o indicazioni in merito. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.