Psychonauts 2 ha finalmente una data d’uscita, trailer

Rimandato nel 2019 con uscita nel 2020, per poi essere rimandato ancora, finalmente Psychonauts 2 ha una data d’uscita, fissata per il 25 agosto 2021 (fin dal day-one su Game Pass). Esaminiamo assieme l’imminente platform di Double Fine Productions!

Psychonauts 2 esaminerà ancora più a fondo le tematiche del primo capitolo. Raz, protagonista del gioco, sfrutterà le proprie abilità PSI da agente segreto (insieme ad altre che apprenderà nel corso dell’avventura) per risolvere svariati misteri. Ecco una descrizione del titolo, di cui troverete il trailer in calce alla notizia: “Scopri una storia fantasiosa dal taglio cinematografico che combina umorismo e intrigo, creata dal leggendario progettista Tim Schafer (autore di Grim Fandango, Brütal Legend, Broken Age)“.

L'evento più atteso dell'anno, l'E3 2021, è nel vivo dell'azione: questa sera la conferenza di Xbox + Bethesda sta regalando diverse emozioni ai fan della divisione Xbox di Microsoft, inclusi i fan della software house mamma di Skyrim e Fallout. Infatti, è stato annunciato in apertura Starfield: potrete visionare il trailer cliccando qui.

