PT: Scoperta l’identità del protagonista della demo, è Norman Reedus

Nonostante siano passato ben cinque anni dal quando è stato rilasciato, PT continua a nascondere dei segreti e delle curiosità. Il modder Lance McDonald era riuscito a scovare già alcune chicche all’interno del progetto di Kojima e Del Toro, e in questi ultimi giorni è riuscito a rivelare l’identità del personaggio giocabile che viene controllato dal giocatore nei corridoi lugubri di P.T.

In un recente tweet, McDonald ha svelato che noi giocatori abbiamo interpretato per tutto il tempo niente meno che Norman Reedus. Alla fine del teaser giocabile scopriamo infatti che l’attore che ha prestato fattezze e voce al personaggio di Sam “Porter” Bridges sarebbe dovuto essere il protagonista del Silent Hills della coppia Kojima Del Toro. La presenza di Reedus all’interno di P.T. si è mostrata appena McDonald ha usato una mod free cam all’interno del bagno, e facendo specchiare il protagonista ha potuto vedere nello specchio le fattezze dell’attore americano.

Just to put any uncertainty finally to rest after all this time, yes, the guy you play as in P.T. is the same guy we see in the ending cinematic. Not that there any real doubt, but yeah, it's Norman Reedus the whole time. pic.twitter.com/PXh5svLRSi

— Lance McDonald (@manfightdragon) December 12, 2019