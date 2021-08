Quake: materiale tagliato è stato reintrodotto nella remaster

Con l’arrivo delle remaster di Quake, annunciata e pubblicata lo scorso giovedì 19 agosto 2021, gli appassionati di FPS e di videogiochi sono tornati a riscoprire le proprie radici videoludiche dopo 25 anni. Doom prima e Quake dopo hanno cominciato a stabilire i dettami del genere, al punto che le influenze di questi giochi sono ancora tangibili oggi. Il venticinquesimo anniversario di Quake a quanto pare ha sancito anche il ritorno di materiale tagliato dal rilascio ufficiale del gioco nel lontano 1996.

Più nello specifico, il materiale tagliato e ritrovato nella remaster è un livello che lo sviluppatore John Romero, co-autore del gioco, fu costretto a rimuovere da una mappa per questioni di mancanza di spazio sui floppy disk, sistema di archiviazione dell’epoca prima dell’avvento dei CD. Il livello in questione è chiamato E2M6, noto anche come “Dismal Oubliette“.

Nella versione originale della mappa Dismal Oubliette, i giocatori partivano all’interno di una struttura simile a un castello con due mostri posti nella zona del muro centrale. Nella versione rimasterizzata di Quake uscita qualche giorno fa invece, i giocatori cominciano questo livello da una posizione diversa e, finora, inedita: acque torbide all’interno di una caverna, cercando di farsi strada a suon di esplosioni di mostri. Questo contenuto tagliato riportato in vita è stato notato da starshipwaters su Twitter.

wow, the quake revitalized update added the cut section at the beginning of 'the dismal oubliette' back onto the level officially#quake pic.twitter.com/nyQFzIYDF4 — starshipwaters (@starshipwaters) August 20, 2021

Recentemente John Romero, lo sviluppatore che ha creato Doom, Quake e questa mappa perduta, sta lavorando al sequel di Sigil, un episodio non ufficiale di Doom che sta venendo sviluppato pian piano sul Doom Engine mentre continua a portare avanti la sua casa di sviluppo Romero Games con sua moglie. Nel frattempo, mentre Quake e una collection di Doom arrivano anche su Nintendo Switch, ci sono rumor riguardo un remake di Quake re-immaginato con una protagonista femminile. Che questa nuova invasione di Quake porti a un rebranding come c’è stato per Doom?