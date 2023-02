Da bambini, probabilmente, il sogno più bello era possedere una palestra Pokémon. Secondo una leggenda metropolitana, nei primi due giochi della serie era possibile ottenerne una, ma era appunto una leggenda, una storiella inventata da qualcuno che aveva voglia di farsi due risate. C’è però una persona che questo sogno l’ha reso reale, anche solo per un giorno: parliamo di Wolfey Glick, giocatore e YouTuber statunitense, che ha deciso di regalare una giornata all’insegna del divertimento a curiosi e amanti dei pocket monster di Nintendo.

Chi è Wolfey Glick? Si tratta di un campione di Pokémon, che ha vinto nel 2016 il World Champion e il North American International Champions. Glick si è anche laureato campione regionale sei volte e ha vinto la Players’ Cup Champion nel 2022. Un curriculum di tutto rispetto, ma Glick è anche uno YouTuber, che ha deciso di lanciarsi in una folle iniziativa, ovvero quella della creazione di una palestra molto simile a quella che vediamo nei videogiochi.

Tutto è cominciato contattando un negozio di scarpe di lusso, chiamato P448 e radunando altri due giocatori molto esperti e campioni di Pokémon. Il locale è stato addobato come una vera e propria palestra. I giocatori hanno portato le loro console (Nintendo Switch, ovviamente) e hanno dovuto affrontare i due campioni prima di arrivare, in caso di vittoria, a Glick in persona, che ovviamente ha rivestito il ruolo di capo palestra. E chi ha vinto si è anche portato a casa un bellissimo badge. Il riassunto dell’esperienza è disponibile subito qui in basso.

Purtroppo non sarà possibile tornare a vedere la palestra, visto che l’iniziativa si è svolta in una sola giornata. Sicuramente però potrebbe aver ispirato altre persone intorno al mondo a fare lo stesso. E chissà che in futuro, per la promozione dei prossimi giochi Pokémon (trovate quelli più recenti su Amazon), non decida la stessa Nintendo di organizzare un evento molto simile. Magari anche includendo il gioco di carte e non solo quello per Nintendo Switch.

