Probabilmente è l’incubo ricorrente di molti: spendere tantissimo denaro per un oggetto acquistato online e ritrovarselo recapitato a casa completamente distrutto. È quello che è successo a un giocatore americano, che ha pagato ben 10.000 Dollari per una copia di Pokémon Giallo, salvo poi vederla completamente distrutta.

Le foto, diffuse da un utente di Twitter, parlano abbastanza chiaro. Di quei 10.000 Dollari di Pokémon Giallo (che comunque erano una truffa a prescindere) non è rimasto praticamente più nulla. In dogana, infatti, gli agenti di polizia hanno distrutto la box che conteneva il gioco, distrutto il sigillo, tagliata la confezione di cartone. Da 10.000 Dollari a un valore prossimo allo 0, dell’intero gioco si è salvato solamente il libretto di istruzioni, comunque raro ma non tale da giustificare una spesa simile.

Ci sono diversi motivi per cui la dogana potrebbe aver agito in questo modo e il primo è il sospetto di un traffico di stupefacenti. Ammettiamolo: pagare una somma di denaro simile per un videogioco, per quanto raro possa essere, potrebbe tranquillamente far nascere qualche sospetto. Necessario dunque un intervento, anche se solitamente la procedura normale vorrebbe l’impiego di altri metodi, come per esempio i cani antidroga, prima di passare alla ricerca fisica. La ricerca di eventuali stupefacenti, inoltre, giustificherebbe anche l’apertura del lato frontale della confezione: molto spesso, infatti, alcune sostanze vengono nascoste in doppi fondi.

Friend of mine received this sealed and graded original copy of Pokemon Yellow… US Customs:

Broke the acrylic case

Ripped and discarded the seal

SLICED the front of the box off Maybe they weren't fans of @TheWataGames ? pic.twitter.com/lGs1qC1RIF — Stephen Kick (@pripyatbeast) January 19, 2023

Non è chiaro se la dogana rimborserà il consumatore. Nel caso ovviamente ve lo stesse chiedendo, comunque no: nessuna copia Pokémon Giallo in commercio può arrivare a valere 10.000 Dollari. Tutto fa parte di una gigantesca truffa, che sta distruggendo il mondo del collezionismo di videogiochi, come vi abbiamo raccontato oramai in quella calda estate del 2021. Continuate a seguire GameDivision per le novità e gli aggiornamenti dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube.