Quasi 130€ di sconto su questo comodissima sedia gaming!

La scelta della giusta sedia da gaming, soprattutto se la si usa anche per lavorare in smart working oltre che nel tempo libero, è cruciale per garantire il comfort, la salute e la produttività. Una sedia ergonomicamente progettata, infatti, supporta la postura naturale del corpo, riduce lo stress muscolare e previene i problemi alla schiena e al collo. Se, dunque, siete alla ricerca di un modello di qualità vi consigliamo la GC5 di FlexiSpot, che oggi potrà essere vostra a soli 331,19€ anziché 459,99€ grazie a un doppio sconto, di cui il coupon dell'8% "tomshw8" riservato ai lettori di Tom's Hardware!

Sedia gaming GC5 FlexiSpot, chi dovrebbe acquistarla?

La sedia gaming GC5 di FlexiSpot rappresenta un'opzione stabile e affidabile, ideale, come vi abbiamo accennato, non solo per le sessioni di gaming ma anche per lo smartworking, oltre che a essere adatta sia agli adulti che ai ragazzi. Una delle sue caratteristiche principali è la possibilità di regolare l'altezza della poltrona tramite una leva posta nella parte inferiore della seduta, mentre anche lo schienale può essere regolato su 4 diverse inclinazioni, adattandosi a vari stati di utilizzo e migliorando l'esperienza di gioco.

Vi sono poi i braccioli 4D che possono essere regolati in altezza, ruotati a sinistra e a destra, mossi avanti e indietro e regolati in larghezza, così da trovare la posizione più comoda. La sua caratteristica principale, però, è il supporto mirato per 5 diversi punti di pressione, il tutto grazie a una struttura pneumatica dispersa, che raggiunge una sensazione di supporto elastico tridimensionale. Ciò si traduce in un poggiaspalle sospeso che allevia la pesante pressione sulla scapola, nel design con fori di ventilazione a struttura a nido d'ape per migliorare la circolazione dell'aria e rendere la seduta più traspirante e nel controlllo di micro-regolazione per alleviare la pressione sulla parte bassa della schiena.

Insomma, parliamo, senza dubbio, di un modello che vi garantirà un comfort incredibile durante il tempo passato davanti al PC; il prezzo scontato di 331,19€€ è un'occasione da non perdere, considerando che altre sedie ergonomiche sul mercato, dotate di funzionalità simili o inferiori, vengono vendute anche a oltre 400€. Per maggiori informazioni sul prodotto e per approfittare dell'offerta, vi consigliamo di visitare la pagina dedicata sul sito FlexiSport. Tuttavia, affrettatevi, perché sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurirsi presto!

