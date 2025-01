Questa mod di Minecraft ti fa ricostruire il mondo reale con la geolocalizzazione ed è incredibile

Un nuovo strumento chiamato Arnis permette di generare dettagliate mappe di Minecraft basate su luoghi reali, utilizzando i dati geospaziali gratuiti di OpenStreetMap. Lo sviluppatore ha recentemente convertito il progetto dal linguaggio Python a Rust per migliorarne le prestazioni e l'efficienza e lo ha reso disponibile su GitHub.

Arnis prende il nome dall'omonima città tedesca utilizzata come caso di test ideale durante lo sviluppo, grazie alle sue piccole dimensioni. Il tool si inserisce in un filone di progetti simili, come "Minecraft a la carte" sviluppato dall'istituto pubblico francese IGN, che però utilizza anche dati cartografici proprietari oltre a OpenStreetMap.

La scelta di basarsi esclusivamente su OpenStreetMap rende Arnis accessibile agli sviluppatori indipendenti, non avendo bisogno di accedere a dati privati come nel caso dei progetti governativi. Tuttavia, ciò comporta anche alcune limitazioni nella resa di determinati elementi urbani.

Un utente ha segnalato che il suo complesso residenziale non viene renderizzato correttamente da Arnis, in quanto rappresentato su OpenStreetMap come "multi poligono" anziché come insieme di nodi come le aree circostanti. Questo evidenzia come la capacità di Arnis di utilizzare i dati di OpenStreetMap con completa accuratezza sia ancora limitata in modi non sempre intuitivi per gli utenti.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Nonostante queste limitazioni, Arnis sembra funzionare bene per la maggior parte delle aree urbane non troppo dense di "multi poligoni" su OpenStreetMap. Gli utenti possono, quindi, generare rappresentazioni delle proprie città o paesi all'interno di Minecraft con un buon livello di dettaglio.

Per quanto riguarda elementi mancanti come interni degli edifici o dettagli minuti a livello stradale, gli utenti possono sempre sfruttare la creatività tipica di Minecraft per arricchire e personalizzare ulteriormente le mappe generate.

Insomma, Arnis rappresenta un interessante esempio di come i dati geospaziali open source possano essere utilizzati per creare esperienze di gioco uniche, pur con alcuni limiti tecnici da superare.