Questo gioco cancellato 14 anni fa torna a essere giocabile su Steam

Un gioco a tema piratesco dimenticato da 14 anni, Captain Blood, è ora disponibile misteriosamente per il download su Steam. Sviluppato originariamente nel 2006 come Age of Pirates: Captain Blood, il titolo era scomparso nel 2010 dopo vari tentativi di sviluppo.

Captain Blood è un hack-and-slash in stile God of War ambientato nel mondo dei pirati. Nonostante l'ambientazione marittima, il gameplay ricorda più i primi God of War o Devil May Cry, con combo frenetiche e mosse finali cruente: il protagonista usa pistole a ripetizione e armi tipiche del XVII secolo come asce e sciabole, ma in modo esageratamente acrobatico.

Dopo anni di oblio, il gioco è stato resuscitato dallo studio Seawolf e dal publisher Sneg. "Il gioco ha subito diverse iterazioni durante gli anni 2000 ed è stato mostrato l'ultima volta nel 2010 prima di scomparire per anni", spiegano gli sviluppatori. "Ora siamo entusiasti di riportarlo in vita, combinando la sua gloria originale con una serie di miglioramenti moderni per i giocatori di oggi."

Captain Blood è autenticamente un gioco di una generazione passata, riportato in vita per il 2024.

Il ritorno inaspettato di Captain Blood si inserisce nel trend di riscoperta di titoli classici e "boomer shooter", unendo nostalgia e gameplay moderno. Resta da vedere se questa nuova incarnazione riuscirà a conquistare i giocatori di oggi come avrebbe potuto fare 14 anni fa.