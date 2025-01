World of Tanks, arriva Rambo e nuove ricompense

World of Tanks lancia una nuova Stagione adrenalinica dedicata a Rambo dal 16 al 30 gennaio. L'evento, chiamato "SPECIALE PASS DI BATTAGLIA: RAMBO", introdurrà cinque personaggi iconici della trilogia cinematografica e un nuovo carro pesante Premium ispirato al celebre guerriero.

Il Pass di battaglia offre ai giocatori la possibilità di sbloccare John Rambo, lo Sceriffo Will Teasle, Marshall Murdock, il Colonnello Trautman e Co Bao come personaggi giocabili. Ogni personaggio avrà un doppiaggio distintivo che aggiungerà profondità all'esperienza di gioco.t

La ricompensa principale dell'evento è il carro pesante Rambo, un veicolo Premium di alto livello che incorpora elementi iconici dei film. Il design include un tronco per trappola stilizzato, il tipico pugnale di Rambo e una mitragliatrice decorata con la sua fascia, oltre a inscrizioni incise che rendono omaggio all'eredità del personaggio.

I giocatori potranno anche accedere a opzioni di personalizzazione 2D a tema, con schemi di colore ispirati ai diversi scenari dei film di Rambo: le foreste americane, le giungle del Vietnam e i deserti dell'Afghanistan.

Questa Stagione speciale presenta ai fan di World of Tanks l'opportunità di immergersi nell'universo di Rambo, combinando il gioco con l'atmosfera iconica della serie cinematografica. Se volete saperne di più potete visionare il seguente link.

Per chi non lo sapesse, World of Tanks è un gioco online multigiocatore in cui i giocatori controllano carri armati storici e si affrontano in battaglie tattiche a squadre. Ambientato nel XX secolo, offre un'ampia gamma di veicoli corazzati di diverse nazioni, ciascuno con caratteristiche uniche. Il gameplay richiede strategia, lavoro di squadra e abilità, poiché i giocatori devono sfruttare il terreno, coordinarsi con gli alleati e scegliere tattiche adatte al proprio veicolo per vincere. Le partite si svolgono su mappe dettagliate con obiettivi variabili, come eliminare gli avversari o conquistare una base.